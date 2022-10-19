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    Frankfurt Kitap Fuarı'nı Türkiye'den 15 yayınevi temsil edecek

    Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı'nın Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer alıyor.
    • 19.10.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:14
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    Frankfurt Kitap Fuarı'nı Türkiye'den 15 yayınevi temsil edecek

    Bu yılki teması Dünyaları Birleştiren Kelimeler olarak belirlenen fuarda 85 ülkeden, yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcileri katılım sağlıyor.

    Fuara katılan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye'deki yayınevlerini Frankfurt ve Londra Kitap Fuarı ile Bakü, Paris, Pekin, Selanik, Seul ve Tiflis'teki fuarlara taşıdıklarını dile getirdi.

    Uluslararası kitap ticaretinin yapıldığı fuarlarda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Kuralay, Bakü ve Tiflis Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin onur Konuğu olduğunu belirtti.

    Frankfurt Kitap Fuarı nı Türkiye den 15 yayınevi temsil edecek #1

    Türkiye ilk 10'da

    Türkiye'nin kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alıyor.

    Katılacak yayınevleri

    AA'da yer alan habere göre; fuara Türkiye'den ABM Yayınevi, Destek Yapım, Erkam Yayın, Hiperlink Eğitim, Informascope Bilişim, İz Yayıncılık, Metamorfoz Yayıncılık, Multibem, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nemesis Yayıncılık, Sev Yayıncılık, Timaş Yayınları, Tudem Eğitim Hizmetleri, Yedipınar Basım Yayın ve Yumurcak Yayınları katıldı.

    Frankfurt Kitap Fuarı nı Türkiye den 15 yayınevi temsil edecek #2

    Son tarih 23 Ekim

    Frankfurt Kitap Fuarı 23 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.


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