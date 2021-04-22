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- Frank M. Snowden'den Salgınlar ve Toplum kitabı
Frank M. Snowden'den Salgınlar ve Toplum kitabı
- Özel İçerik
- 22.04.2021 - 15:11
Kara Ölüm'den bugüne kitlesel salgınların toplumu nasıl şekillendirdiğini inceleyen Frank M. Snowden, açık bir üslupla, hastalıkların tıp bilimini ve halk sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda sanatı, dini, entelektüel tarihi ve savaşı da dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.
Büyük salgınların tıbbi ve sosyal tarihinin multidisipliner ve karşılaştırmalı bir incelemesi olan Salgınlar ve Toplum, tıbbi tedavinin evrimi, veba literatürü, yoksulluk, çevre ve kitlesel histeri gibi temalara değiniyor.
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Sayfa: 752
SALGIN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Snowden, çiçek hastalığı, kolera ve tüberküloz gibi hastalıklar hakkında tarihsel bir perspektif sağlamanın yanı sıra, HIV/AIDS, SARS, Ebola ve Covid-19 gibi salgınların sonuçlarını ve dünyanın gelecek nesil hastalıklara hazır olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.
Frank M. Snowden
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com