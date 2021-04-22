Frank M. Snowden'den Salgınlar ve Toplum kitabı

Kitlesel salgınların toplumu nasıl şekillendirdiğini inceleyen Frank M. Snowden, farklı bir çalışmayla karşımızda.Salgınlar ve Toplum: Kara Ölüm'den Günümüze raflarda.

Kara Ölüm'den bugüne kitlesel salgınların toplumu nasıl şekillendirdiğini inceleyen Frank M. Snowden, açık bir üslupla, hastalıkların tıp bilimini ve halk sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda sanatı, dini, entelektüel tarihi ve savaşı da dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

Büyük salgınların tıbbi ve sosyal tarihinin multidisipliner ve karşılaştırmalı bir incelemesi olan Salgınlar ve Toplum, tıbbi tedavinin evrimi, veba literatürü, yoksulluk, çevre ve kitlesel histeri gibi temalara değiniyor.





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SALGIN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Snowden, çiçek hastalığı, kolera ve tüberküloz gibi hastalıklar hakkında tarihsel bir perspektif sağlamanın yanı sıra, HIV/AIDS, SARS, Ebola ve Covid-19 gibi salgınların sonuçlarını ve dünyanın gelecek nesil hastalıklara hazır olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

Frank M. Snowden

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