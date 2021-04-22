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    Frank M. Snowden'den Salgınlar ve Toplum kitabı

    Kitlesel salgınların toplumu nasıl şekillendirdiğini inceleyen Frank M. Snowden, farklı bir çalışmayla karşımızda.Salgınlar ve Toplum: Kara Ölüm'den Günümüze raflarda.
    • Özel İçerik
    • 22.04.2021 - 15:11
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    Frank M. Snowden'den Salgınlar ve Toplum kitabı

    Kara Ölüm'den bugüne kitlesel salgınların toplumu nasıl şekillendirdiğini inceleyen Frank M. Snowden, açık bir üslupla, hastalıkların tıp bilimini ve halk sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda sanatı, dini, entelektüel tarihi ve savaşı da dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

    Büyük salgınların tıbbi ve sosyal tarihinin multidisipliner ve karşılaştırmalı bir incelemesi olan Salgınlar ve Toplum, tıbbi tedavinin evrimi, veba literatürü, yoksulluk, çevre ve kitlesel histeri gibi temalara değiniyor.

    Frank M. Snowden den Salgınlar ve Toplum kitabı #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 752

    SALGIN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

    Snowden, çiçek hastalığı, kolera ve tüberküloz gibi hastalıklar hakkında tarihsel bir perspektif sağlamanın yanı sıra, HIV/AIDS, SARS, Ebola ve Covid-19 gibi salgınların sonuçlarını ve dünyanın gelecek nesil hastalıklara hazır olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

    Frank M. Snowden den Salgınlar ve Toplum kitabı #2

    Frank M. Snowden

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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