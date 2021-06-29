Fransa’yı daha yakından tanımak isteyenler için başucu kitabı

Fransa’yı daha yakından tanımak isteyenler için başucu kitabı

Cecil Jenkins’in Kısa Fransa Tarihi adlı kitabı, Yavuz Alogan çevirisiyle Say Yayınları tarafından yayımlandı.

Kısa Fransa Tarihi, Kelt, Roma ve Cermen kültürleri üzerine kurulmuş bir devlet olan Fransa’nın tarihini belli bölümler halinde ele alıyor:

Keltler ile Romalıların savaşları, Cermenlerin sahneye çıkışı, Karolenj ve Bourbon Hanedanları, Fransız Devrimi, Paris Komünü, Alman işgalleri, Cezayir sorunu, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cumhuriyetler…

Yazar Jenkins, Vercingétorix ve Charlemagne’dan De Gaulle ve Mitterand’a kadar Fransız tarihinde rol oynamış önemli askeri ve siyasal figürlerle Sarkozy ve Macron gibi neoliberalizm dönemi liderlerinin vizyon ve faaliyetlerine ışık tutuyor.

Sayfa: 408

FRANSA'YA DAİR HER ŞEY...

Bu kitabı okuyarak Fransa’nın edebiyat, sanat, felsefe ve bilimde nasıl bu kadar başarılı olabildiğini ve dünya lideri vasfında ileri teknoloji firmaları çıkarabildiğini öğreneceksiniz. Ayrıca devlet yapısı ve mekanizmasının işleyişi, idare, vergi, eğitim, sağlık ve soysal güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Fransa’yı daha yakından tanımak isteyenler kaçırmasın…

"OKUMASI KEYİFLİ DRAMA"

"Mağara resimlerinden ekspresyonizme, krallardan cumhurbaşkanlarına, iki bin yılı kapsayan uzun, ihtiraslı ve okuması keyifli bir drama."

The Publisher



Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com