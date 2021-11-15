Fransız bir tarihçi ve sosyoloğun gözünden sosyoloji meseleleri

Fransız bir tarihçi ve sosyoloğun gözünden sosyoloji meseleleri

Fransız tarihçi Prof. Dr. Roger Chartier ile sosyolog Prof. Dr. Pierre Bourdieu’nün radyo sohbetlerinden oluşan Sosyolog ve Tarihçi isimli kitap, pek çok konuya açıklık getiriyor.

Sosyolog ve Tarihçi isimli kitapta, Fransa’nın önde gelen toplum bilimcilerden ve Avrupa Sosyoloji Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Pierre Bourdieu ile Erken Modern Avrupa tarihindeki çalışmaları ile bilinen tarihçi Prof. Dr. Roger Chartier’nin, 1988 yılında France Culture’de yayınlanan “À voix nue” (apaçık konuşma) adlı radyo programındaki sohbetleri yer alıyor.

TÜKÇEYE KAZANDIRILDI

Türkçeye kazandırılan kitap, radyo programına beş kez konuk olan Pierre Bourdieu’nün, sosyoloji kavramı, sosyolog kimliği ile birlikte edebiyat, tarih, felsefe gibi farklı disiplinler hakkındaki görüşlerine ışık tutuyor.

Eser, Sosyoloji Zanaati, İlüzyonlar ve Bilme, Yapılar ve Birey, Habitus ve Alan, Manet, Flaubert ve Michelet başlıkları altında derlenen program kayıtlarından oluşuyor.





Sayfa: 112

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE

Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Birol Çaymaz’ın sunuş yazısıyla katkıda bulunduğu eser, Bourdieu’nün düşünsel serüvenini farklı bir gözle değerlendirme imkânı sağlıyor. Çaymaz, Bourdieu’yü şu sözlerle anıyor: "Bourdieu, şüphesiz çağdaş sosyolojik düşünce birikimine damgasını vurmuş önemli toplum bilimcilerden birisidir. Fransa’daki sosyal bilim camiası içinde diğer düşünürlerden ayırt edilmesini sağlayan en önemli özelliği; Althusserci skolastiği veya 70’li yıllara egemen dogmatik Marksizmin Sovyet veya Çin menşeili masallarını ikna edici bulmayan sol eğilimli aydınlara yeni bir öneride bulunmasıdır. Bourdieu Karl Marx, Max Weber ve Èmile Durkheim gibi modern sosyolojinin kurucu figürlerinin düşüncelerinin özgün bir sentezini yaparak onlara çekici bir alternatif sunmuş ve toplumsal sorunlar hakkında eleştirel bir yol haritası vermeyi başarmıştır."