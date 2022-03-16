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    Fransız yazar Emile Zola'nın Thérèse Raquin romanı

    Fransız yazar Emile Zola'nın Thérèse Raquin romanı

    Thérèse Raquin 1867 yılında yayınlandığında edebiyat dünyasında büyük bir gürültü koparır. Aslında Emile Zola’nın üçüncü romanıdır ama yazar adını esasen bu romanla duyurur.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 16:58
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    On dokuzuncu yüzyıl Paris’inin esnaflık ve küçük memurlukla geçinen sıradan insanları arasında yaşanan bir yasak aşkın ve cinayetin romanıdır Thérèse Raquin.

    Zola’nın, arzularının peşinde ihanet eden ve cinayet işleyen kahramanlarının davranışlarına yön veren nedenleri ele alma biçimi öyle büyük bir öfke yaratır ki hem yazar hem de romanı ahlaksızlıkla suçlanır.

    ELEŞTİRMENLERE ELEŞTİRİ

    Zola bu tepkileri, "Eleştirmenler bu kitabı sert, kızgın bir sesle karşıladılar. Birtakım ahlaklı kişiler, kendileri kadar ahlaklı gazetelerde, yüzlerini buruşturarak, bu kitabı ateşe atmak üzere maşayla tuttular." sözleriyle anlatır.

    Fransız yazar Emile Zola nın Thérèse Raquin romanı #1

    Sayfa: 240

    KİTABIN İKİNCİ BASKISINA ÖNSÖZ

    Romanın aldığı bu tepkiler üzerine Zola, Thérèse Raquin’in ikinci baskısına bir önsöz yazar. Bu önsözde, romanının güçlü bir savunusunu yapmakla kalmaz, nasıl bir edebiyat yapmak istediğini de anlatır: "Thérèse Raquin’de ben birtakım kişileri değil, insan yaradılışındaki fizyolojik etkenleri incelemek istedim. Hareket noktam çevrenin, koşulların baskısı altında organizmanın tepkileri, uğradığı derin değişikliklerdir. Cerrahların ölüler üzerinde yaptıkları inceleme işini ben canlı vücutlar üzerinde yaptım, o kadar."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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