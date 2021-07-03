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- Fransız yazar Victor Hugo'nun Doksan Üç adlı romanı
Fransız yazar Victor Hugo'nun Doksan Üç adlı romanı
- Özel İçerik
- 03.07.2021 - 10:27
Paris Komünü’yle Fransa’yı saran isyan dalgasının hemen ardından 1874’te yayımladığı Doksan Üç’te Hugo, Fransız İhtilâli’ne yönelik
Karşı-devrimci tepkilerin neredeyse iç savaş boyutuna ulaştığı bir
tarihsel dönemeci ele alır.
Üç bölümde sunulan tarihsel olaylar karakterlerin yazgısıyla iç içe geçerken kişisel görünenin tarihsel,tarihsel görünenin ise kişisel olduğu bir gerçeklik boyutu romanın merkezine yerleşir.
Sayfa: 443
ROMANTİK, TARİHSEL ROMAN
Hugo’nun romancılık kariyerinin zirve noktasını teşkil eden Doksan Üç, İhtilâl’in altüst ettiği hayatlara, tarihin hızlanan temposuyla birlikte değişen koşullara ilişkin unutulmaz bir anlatı. Doksan Üç, romantik tarihsel romanın son yankılarından biridir. Fransız İhtilâli’ni eleştirmenin moda olduğu bir zamanda Hugo, ihtilâli
yüceltir.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com