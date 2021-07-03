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    Fransız yazar Victor Hugo'nun Doksan Üç adlı romanı

    Victor Hugo’nun son romanı olan Doksan Üç, Fransız İhtilâli’ni izleyen çalkantılı yıllara ilişkin belgesel niteliğinde bir başyapıt.
    • Özel İçerik
    • 03.07.2021 - 10:27
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    Fransız yazar Victor Hugo'nun Doksan Üç adlı romanı

    Paris Komünü’yle Fransa’yı saran isyan dalgasının hemen ardından 1874’te yayımladığı Doksan Üç’te Hugo, Fransız İhtilâli’ne yönelik

    Karşı-devrimci tepkilerin neredeyse iç savaş boyutuna ulaştığı bir
    tarihsel dönemeci ele alır.

    Üç bölümde sunulan tarihsel olaylar karakterlerin yazgısıyla iç içe geçerken kişisel görünenin tarihsel,tarihsel görünenin ise kişisel olduğu bir gerçeklik boyutu romanın merkezine yerleşir.

    Fransız yazar Victor Hugo nun Doksan Üç adlı romanı #1

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    Sayfa: 443

    ROMANTİK, TARİHSEL ROMAN

    Hugo’nun romancılık kariyerinin zirve noktasını teşkil eden Doksan Üç, İhtilâl’in altüst ettiği hayatlara, tarihin hızlanan temposuyla birlikte değişen koşullara ilişkin unutulmaz bir anlatı. Doksan Üç, romantik tarihsel romanın son yankılarından biridir. Fransız İhtilâli’ni eleştirmenin moda olduğu bir zamanda Hugo, ihtilâli
    yüceltir.

    Fransız yazar Victor Hugo nun Doksan Üç adlı romanı #2

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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