Füruzan’ın elli yıllık yazarlık verimi kolektif çalışmayla tek kitapta

Hilmi Tezgör ile Aslan Erdem’in hazırladığı Bahçelerinde Yaz: Füruzan Edebiyatı Üzerine, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Bahçelerinde Yaz, Füruzan kitaplarının tek tek incelendiği yazılardan oluşuyor. Hilmi Tezgör ile Aslan Erdem’in hazırladığı kitapta Füruzan’ın 50 yıllık yazarlık verimi 13 yazı ve iki söyleşiyle ele alınıyor.

"Genellikle öykü karakterleri fazla anımsanmadığı gibi edebiyat tarihinde tipler arasında ya anılır ya anılmaz. Füruzan’ın tipleri birer roman kahramanı düzeyine yükselmiştir ve hiçbir zaman akıldan çıkmaz." Doğan Hızlan

KATKIDA BULUNAN İSİMLER

Umut Tümay Arslan Kırık Aynalar, Ses ve Öfke , Burcu Şahin Unutulmayan ve Uydurulamayan Bir Koku, Erol Köroğlu Kırk Yedi’liler’de Anlamın Kuruluşu: Anlatı ve Anlatılan Üzerine Bütüncül Bir Okuma Denemesi, Deniz Gündoğan İbrişim Eril Bilginin Ötesinde: Gül Mevsimidir’de Duygu, Duygulanım ve Direnen Kişisel Tarih, Aslan Erdem‘Sürgün’ün Yükü: Takma Dişler, Yakın Gözlüğü, Baston, Ayşe Görkem Kozanoğlu Sevda Dolu Bir Yaz: Bir Hayatta Kalma Biçimi Olarak “Anlatmak” , Nazan Maksudyan Küçük Umutlar, Serçeler ve Çocuklar, Zeynep Tüfekçioğlu

Ev Dağıldığıyla mı Kalacak: Korona Günlerinde Berlin’in Nar Çiçeği’ni Yeniden Okumak, Aslan Erdem Buğulu Camın Ardında , Hilmi Tezgör Füruzan’ın Öykülerinde Değişen Evler, Değişen Hayatlar, Funda Durmuş “Senin Şarkını Ben Derim”,Haydar Ergülen Füruzan’ın Şiirler Kenti, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek Füruzan’dan Bir Rumeli Nostaljisi: Pax Ottomana, Aslan Erdem – Hilmi Tezgör Füruzan’la söyleşi, Patrice Rötig Parasız Yatılı Hakkında Füruzan’a Yedi Soru