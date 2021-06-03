Füruzan’ın Sevda Dolu Bir Yaz kitabı Yunancaya çevrildi

Yunanistan’da Thanos Zaragkalis çevirisiyle Ena kalokairi yemato agapi adını alan kitap, Çukatu Yayınevi tarafından yayımlandı.

Yunanistan’ın yüksek tirajlı Kathimerini gazetesindeki köşesinde kitaba yer veren eleştirmen Chryssa Spiropulu, "Füruzan’ın anlatım tarzı Katherine Mansfield’inkine benzer. Yazarın bazı anlatımlarında kahramanların iç dünyasındaki tasvirler, dış dünyadaki mekânlarla bütünleşir" diye yazdı.

Sevda Dolu Bir Yaz’da iki uzun öykü tematik olarak birbirini tamamlar. Yazar öncü, ilerici, özgün bir anlatımla hikâyelerini oluştururken, anlatımına modernist bir boyut katar.

Düz bir anlatım tarzı kullanmaktan kaçınır, kullandığı öz ve biçimle kendine has bir anlatım tarzı yaratır. Daha önce yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olaylara duygusallıkla odaklanır.

KADINLARIN CANDAN DAYANIŞMASI

Kişisel anılarda hüküm süren çelişkiler, yaşamın zorlukları, dertler, yaşanan hüzünler, aile bireylerinin ve dostların kaybı, hızla değişip kaybolan bir dünyada, zor durumlarda, hüzün dolu olaylar yaşanırken, kadınların candan dayanışması... Çok kişili bir panoramik fresk gibi, hikâyelerinde kişilerin yaşadığı ekonomik ve toplumsal çelişkiler yaşamlarını köstekler.

Füruzan

BİRİNCİ HİKAYE

Birinci hikâyede, kentin güzel, varlıklı semtlerindeki, malikânelerde yaşayan toplumsal saygınlığa sahip aynı zamanda teorik olarak kendilerini yardımsever sayan bayanlar, sıkça görüştükleri aralarında sınıfının bahşettiği otoriter bir babaanne ile hizmetçiler, evlatlıklar ve konakta yaşayan gayri meşru küçük bir kıza gelecekte yaratabileceği etik sorunlara karşı baskıcı yöntemlerle çözümler üretmesi...

İKİNCİ HİKAYE

İkinci hikâyede yaşanan olaylar ailenin küçük kız torunu tarafından anlatılır. Aile bireyleri hayatlarındaki büyük zorluklara, başları dik, umut ve dürüstlükle göğüs gerer, Rum komşu ve dostlarının acılarını kendi acılarıyla birlikte yaşar, hüzünlerine destek olur. Ne ki yaşamın dayattığı acılar sonucu küçülen aile birlikteliği dağılır...

Ergül Tosun

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