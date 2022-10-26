Petrol
91.01
-0.80%
Euro
18.5635
0.07%
Dolar
18.6052
0.01%
Altın
994.62
0.59%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
378.065
3.88%
BTXN Coin
10.70
1.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Futbola sevdalı efsanevi sunucu Halit Kıvanç'ın Futbol Bir Aşk kitabı

    Hayatını kaybeden usta sunucu, gazeteci, televizyoncu Halit Kıvanç denilince aklımıza pek çok özelliği gelir. Ama en önemlisi futbola duyduğu aşktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Futbola sevdalı efsanevi sunucu Halit Kıvanç'ın Futbol Bir Aşk kitabı

    Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ilklerin adamı oldu.

    olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmiştir.

    Usta gazeteci dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun. Halit Kıvanç'ın futbola olan aşkını, sevgisini herkesin malumu. Futbol Bir Aşk kitabı da bu aşkın ve sevginin bir ürünüdür.

    Yazdı, konuştu, anlattı

    Konu Türkiye’de futbolun tarihi ve kültürü ise; onun adı akla gelebilecek ilk adres olmalı. Halit Kıvanç, bir futbol aşığı...

    Tam 60 yıldır futbol yazdı, 50 yıldır anlattı ve 40 yıldır ekranlarda seyircisiyle buluştu.

    Futbola sevdalı efsanevi sunucu Halit Kıvanç ın Futbol Bir Aşk kitabı #1

    Sayfa: 472

    Kayıtsız kalınamayan kitap

    Dünya Kupası’nın öyküsünü onun sesinden dinlemeyen kuşak yok. Türkiye futbol tarihini onun gibi yazan da yok sanki! Belki onun kadar seyreden, onun kadar seven, onun kadar önemseyen de...

    Futbolu seviyorsanız, bu kitabı seveceksiniz. Sevmiyorsanız da seveceksiniz. Kimse böyle bir tarihe kayıtsız kalamaz çünkü.



    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları
    Futbol

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu
    3. Sayfa

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu

    Görüş Bildir