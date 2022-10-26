Futbola sevdalı efsanevi sunucu Halit Kıvanç'ın Futbol Bir Aşk kitabı

Hayatını kaybeden usta sunucu, gazeteci, televizyoncu Halit Kıvanç denilince aklımıza pek çok özelliği gelir. Ama en önemlisi futbola duyduğu aşktı.

Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ilklerin adamı oldu.

olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmiştir.

Usta gazeteci dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun. Halit Kıvanç'ın futbola olan aşkını, sevgisini herkesin malumu. Futbol Bir Aşk kitabı da bu aşkın ve sevginin bir ürünüdür.

Yazdı, konuştu, anlattı

Konu Türkiye’de futbolun tarihi ve kültürü ise; onun adı akla gelebilecek ilk adres olmalı. Halit Kıvanç, bir futbol aşığı...

Tam 60 yıldır futbol yazdı, 50 yıldır anlattı ve 40 yıldır ekranlarda seyircisiyle buluştu.





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Kayıtsız kalınamayan kitap

Dünya Kupası’nın öyküsünü onun sesinden dinlemeyen kuşak yok. Türkiye futbol tarihini onun gibi yazan da yok sanki! Belki onun kadar seyreden, onun kadar seven, onun kadar önemseyen de...

Futbolu seviyorsanız, bu kitabı seveceksiniz. Sevmiyorsanız da seveceksiniz. Kimse böyle bir tarihe kayıtsız kalamaz çünkü.



