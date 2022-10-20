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    G Willow Wilson ve Christian Ward'ın Görünmez Krallık kitabında maceralar

    Eisner, Hugo ve World Fantasy ödüllü yazar G. Willow Wilson ve çizer Christian Ward’ın bir araya geldiği destansı maceranın ikinci bölümü devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 09:15
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    G Willow Wilson ve Christian Ward'ın Görünmez Krallık kitabında maceralar

    Etkileyici görselliği, çarpıcı anlatımı ve eşsiz renkleriyle yepyeni bir deneyim olan Görünmez Krallık’ta macera kaldığı yerden devam ediyor.

    G. Willow Wilson’un yazdığı, Christian Ward’ın çizdiği ve Emre Yavuz’un dilimize çevirdiği Görünmez Krallık – 2, Her Şeyin Kıyısında yeni maceralar sunuyor.

    Beğenilen bilim kurgu destanı devam ediyor! Vess ve Grix, şok edici bir keşifle birbirlerine bağlandılar: Sermayenin de imanın da yozlaşmış olduğu… ve birbirlerine komplo kurdukları. Şimdi, bu aldatmacayı ifşa ettikten sonra kahramanlarımız, uzayın en ölümcül noktalarından birinde mahsur kalır.

    Aşk için savaşmak

    Tek umutlarının Atık Halkası’nın en korkutucu korsan çetesi olduğunu anladıktan sonra Grix ve Vess, kendileri, mürettebatları ve bunların hepsinden daha da değerli bir şey için savaşmak zorunda kalır: Aşk.

    G Willow Wilson ve Christian Ward ın Görünmez Krallık kitabında maceralar #1

    Sayfa: 128

    Kitap hakkında görüşler

    "Zekice yazılmış pop-art ve feminist bir Star Wars hikâyesi gibi. Bilim kurgu sevenler, bittikten sonra daha fazlasını okumak isteyecekler."

    Publishers Weekly

    "Dinamik ve konu açısından zengin bir uzay draması. 2019’un en iyi 10 çizgi romanından biri."

    SyFy Wire

    "En iyi bilim kurgu serilerinin yapması gerekeni yapıyor: Bize tanıdık ve çağdaş gelen bir şeyi anlatmak için fantazyayı kullanıyor."

    Bleeding Cool

    "Baş döndürücü ve sürükleyici bir dünya."

    Sequential Planet


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