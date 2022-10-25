Gabriel García Márquez’in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık romanı dizi oluyor

Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Márquez’in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık romanı diziye uyarlanacak.

Kitabın ilk uyarlaması olacak İspanyolca dizi, Nobel Ödüllü yazarın memleketi Kolombiya’da çekiliyor. Dizinin baş yapımcılığını Gabriel García Márquez’in oğulları Rodrigo García ve Gonzalo García Barcha üstleniyor.

Rodrigo García konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Márquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ın bir filmin süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca romanın film haklarını satmaya yanaşmadığını belirtmişti.

Roman ne anlatıyor

Ancak bu dönem dizilerin altın çağını yaşadığını ve romanı hakkıyla ekranlara taşımak için uygun şartların oluştuğunu ifade etmişti.

Büyülü gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden olan Márquez’in eseri; José Arcadio Buendía gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adında bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin uzun yıllara yayılan hikayesini anlatıyor.