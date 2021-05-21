Gabriel Garcia Marquez'ın Yüzyıllık Yalnızlık fakirliği

Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık romanını özgün elyazmalarını Buenos Aires’e göndermek isteyince parası yetmemiş.

Efsanevi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, büyülü gerçekçi akımının önemli temsilcilerinden sayılıyor. Yazarın pek çok eseri dünya dillerine çevrildi ve defalarca okundu. 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen usta yazar 2014'ta hayatını kaybetti.

Yazarın en önemli romanı olan Yüzyıllık Yalnızlık kitabı Marguez'i bir hayli uğraştırmış. Öyle ki, romanını yazıp bitirdiğinde yayıncısına göndermek istemiş ve parası yetmemiş.

Bunun için farklı bir yol bulan Marguez, kitabı iki ayrı bölüm halinde yollamış. Yüzyıllık Yalnızlık daha sonra çağdaş dünya edebiyatının baş yapıtı sayılabilecek kitaplar arasında yerini alacaktı.

Gabriel Garcia Marquez

Kendisinden dinleyelim...

"Ağustos 1966 başlarında eşim Mercedes’le birlikte (eşi)Yüzyıllık Yalnızlık’ın özgün elyazmalarını Buenos Aires’e göndermek için Mexico City’deki San Angel postanesine gittik. Paket 590 sayfa barındırıyordu ve üzerinde Editorial Sudamericana’nın edebiyat yöneticisi Francisco (Paco) Porrúa’nın adresi yer alıyordu. Postane görevlisi paketi tartının üzerine koydu, kafasında aritmetik hesabını tamamlayıp şöyle dedi: "Borcunuz 82 pesos."Mercedes kâğıt paralarını saydı, cüzdanındaki bozuklukları çıkarttı ve beni durumun gerçeğiyle yüzleştirdi: "Bizde sadece 53 pesos var."





"REHİNECİYE GİTTİK"

"Pazartesi sabahı ilk iş, zaten düzenli müşterileri olduğumuz en yakın rehinciye gittik ve bize –yüzükler hariç– ihtiyacımızdan biraz fazla bir para verdiler. Ancak postanede romanın geriye kalan kısmını paketlerken onu en yanlış şekilde yollamış olduğumuzu fark edebildik: baştaki sayfalardan önce sondaki sayfaları yollamıştık. Yine de Mercedes bunu hiç de komik bulmadı çünkü o asla kadere inanmamıştır."

Ergül Tosun

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