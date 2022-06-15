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    Gamze Efe'nin ilk öykü kitabı: Yine de Şansımız Olmalı

    Yazar Gamze Efe'nin yeni öykü kitabı Yine de Şansımız Olmalı, yepyeni bir okuma vadediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 11:51
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    Gamze Efe'nin ilk öykü kitabı: Yine de Şansımız Olmalı

    Hayatta kalanın, evde kalanın, çocuklukta kalanın, yabanda kalanın, el elde baş başta kalanın, hevesi kursağında kalanın ya da bir hevesten artakalanın, korkusunun gölgesinde kalanın ya da değişip dönüşemeyince unutulanın bir şansı daha var mı?

    Gidenlerden kalan serin boşluğu sözcüklerin sıcaklığıyla doldurmaya çalışan kahramanlar var Gamze Efe’nin öykülerinde: Sevginin, bağlılığın, yasın ve bekleyişin yükünü sırtlananlar; öylece kalanlar...

    Gamze Efe nin ilk öykü kitabı: Yine de Şansımız Olmalı #1

    Sayfa: 156

    İhtimallerle dolu kitap

    Gamze Efe, Yine de Bir Şansımız Olmalı’da, birbirini tamamlamayan uyumsuz parçalara, anlamlı bir bütüne ulaşmayan anlara, faili meçhul kesiklere dokunuyor. Yeni bir öykücüyü müjdeleyen, ihtimallerle dolu bir ilk kitap...


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