Gary Phillips'ten soluk soluğa bir polisiye: Tekinsiz Bölge Tek solukta okuyacağınız Gary Phillips'ten muhteşem bir polisiye, kara kurgu kitabı olan Tekinsiz Bölge romanı, polisiye severlere sesleniyor.

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Polisiye romanlarına siyahilerin ritmini taşıyan ABD’li yazar Gary Phillips’in sarsıcı, dikkat çekici ve anlamlı noir bir kısa hikâye anlattığı kitabı Tekinsiz Bölge, Ayrıntı Yayınları’nın Yeraltı Edebiyatı Dizisi’nde yerini aldı.

Gary Phillips’in bir internet sayfası için çevrimiçi seri olarak kaleme aldığı ve daha sonra kitaplaştırdığı Tekinsiz Bölge, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Evsizliğin, politik yozlaşmanın ve kentsel dönüşümün potansiyel etkilerini derinlemesine inceleyen Tekinsiz Bölge, çağdaş kara kurgunun birinci sınıf bir örneği.

Can yakıcı anılar

Ortadan kaybolan yürüme engelli arkadaşının riskli işlere bulaşmış olabileceğini düşünen yarı-evsiz Vietnam gazisi Magrady, dostunu ararken giriştiği macera boyunca agresif topluluk organizatörleriyle, gözü kara bir polisle, savaşın can yakıcı anılarıyla, seksi bir kadınla, büyülü bir kafatasıyla, uyuşturucu kültürüyle ve gece yarısı gelen acılı patates kızartması krizleriyle karşı karşıya kalır.

İnsanın yaşam koşulları

Toplum, gelişen ve zenginleşen Los Angeles’ın göbeğindeki büyük, parlak binaların ışıltılarıyla büyülenmişken Gary Phillips, göz ardı ettiğimiz insanların yaşam koşullarını gözler önüne serer.