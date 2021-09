Gazeteci, yazar Lisa Taddeo'nun Üç Kadın kitabı

Kendi arzularını keşfeden üç kadına yıllarca eşlik eden Lisa Taddeo, onların korkularını ve özlemlerini kaleme alıyor. Çekici, rahatsız edici, çok katmanlı, güçlü ve güzel.

Arzu... Bizi büyülüyor ve avucuna alıyor. Düşüncelerimizi kontrol ediyor, hayatlarımızı yönlendiriyor, bazen sadece onun için yaşıyoruz.

Yine de hakkında neredeyse hiç konuşmuyoruz. Ve derinlerde yatan bir güç olarak arzu, büyük ölçüde keşfedilmeden kalıyor.

ÜÇ KADIN

Gazeteci Lisa Taddeo'nun, farklı geçmişlere ve yaşam tarzlarına sahip kadınlarla konuşmak için Amerika'yı altı kez baştan başa kat ettikten sonra kaleme aldığı Üç Kadın, kadın arzusunun kırılganlığına, karmaşıklığına ve eşitsizliğine ışık tutan, çığır açan bir kitap. Unutulmaz üç kadının deneyimlerini okudukça yalnız olmadığımızı hatırlayacağımız, büyük bir gazetecilik başarısı.





Sayfa: 312

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"İçimize işleyen, yakıp yıkan, büyüleyen bir kitap. Bir kitap bundan fazlasını yapabilir mi emin değilim." The Sunday Times

"Cesur, güncel, yüz yılda bir denk gelinebilecek bir kitap. Her evde bir tane olmalı… Çok geçmeden olacaktır da." New Statesman

"Nefes kesici, kendinden emin ve tamamen kendine has." Dave Eggers





Lisa Taddeo

1980'de doğdu. New York, Esquire, Elle, Glamour dergileri ile pek çok başka yayına katkıda bulundu. Kurgudışı yazıları Best American Sports Writing (En İyi Amerikan Spor Yazıları) ve Best American Political Writing (En İyi Amerikan Politika Yazıları) antolojilerinde yer aldı, kısa öyküleri iki Pushcart Ödülü'ne layık görüldü. Eşi ve kızıyla Connecticut'ta yaşıyor.



