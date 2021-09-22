- Haberler
- Kitap Haberleri
- Gazeteci, yazar Lisa Taddeo'nun Üç Kadın kitabı
Gazeteci, yazar Lisa Taddeo'nun Üç Kadın kitabı
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 12:42
- Güncelleme : 22.09.2021 - 12:49
Arzu... Bizi büyülüyor ve avucuna alıyor. Düşüncelerimizi kontrol ediyor, hayatlarımızı yönlendiriyor, bazen sadece onun için yaşıyoruz.
Yine de hakkında neredeyse hiç konuşmuyoruz. Ve derinlerde yatan bir güç olarak arzu, büyük ölçüde keşfedilmeden kalıyor.
ÜÇ KADIN
Gazeteci Lisa Taddeo'nun, farklı geçmişlere ve yaşam tarzlarına sahip kadınlarla konuşmak için Amerika'yı altı kez baştan başa kat ettikten sonra kaleme aldığı Üç Kadın, kadın arzusunun kırılganlığına, karmaşıklığına ve eşitsizliğine ışık tutan, çığır açan bir kitap. Unutulmaz üç kadının deneyimlerini okudukça yalnız olmadığımızı hatırlayacağımız, büyük bir gazetecilik başarısı.
Sayfa: 312
KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER
"İçimize işleyen, yakıp yıkan, büyüleyen bir kitap. Bir kitap bundan fazlasını yapabilir mi emin değilim." The Sunday Times
"Cesur, güncel, yüz yılda bir denk gelinebilecek bir kitap. Her evde bir tane olmalı… Çok geçmeden olacaktır da." New Statesman
"Nefes kesici, kendinden emin ve tamamen kendine has." Dave Eggers
Lisa Taddeo
LİSA TADDEO
1980'de doğdu. New York, Esquire, Elle, Glamour dergileri ile pek çok başka yayına katkıda bulundu. Kurgudışı yazıları Best American Sports Writing (En İyi Amerikan Spor Yazıları) ve Best American Political Writing (En İyi Amerikan Politika Yazıları) antolojilerinde yer aldı, kısa öyküleri iki Pushcart Ödülü'ne layık görüldü. Eşi ve kızıyla Connecticut'ta yaşıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com