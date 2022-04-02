Gazeteciliği edebiyatla harmanlayan Nobel sahibi yazar: Gabriel Garcia Marguez

Yüzyıllık Yalnızlık’ı yazdıktan ve gezegenin her tarafında okuyucuları olan ünlü bir yazara dönüştükten sonra 1981 yılında Gabriel García Márquez’in kariyerinde yeni bir eşik açılır.

20. yüzyıla damgasını vuran büyük yazarları röportaj sandalyesine oturtan Paris Review dergisine konuşma sırası ona gelmiştir. Kolombiyalı, ses kayıt cihazlarından hoşlanmadığını belirttiği söyleşinin başında gazetecilik kariyerine dair sorulan bir soruya şu yanıtı verir:

"Her zaman gerçek mesleğimin gazetecilik olduğuna inandım."

Hayatı boyunca yazının peşinde koşan, Kolombiya’da hukuk fakültesinde okurken öyküler karalayan ve edebiyat çevreleriyle ilişki kurmaya çalışan genç Márquez, 1948’de gazetecilikle tanışmıştı. Cartagena’da başlayan kariyeri 1950’lerin ortasında onu Bogotá’ya götürmüştü.

Gelecekte romanlarında yer vereceği karakterlerden bazıları ile o yıllarda karşılaşmış, yazı yelpazesini genişletmişti. Film eleştirileri yazıyor, siyasetçiler üzerine dosyalar hazırlıyor, gemisi tuzla buz olan denizcilerin hikâyelerini kaleme alıyordu.

İŞTAHLI VE ZEVKLİ BİR OKUR

O çağlarda bir yandan gazetecilik yapan, bir yandan da romancı olmak isteyen Kolombiyalı’nın çalışma programı çok düzenliydi. Gün boyunca gazetede çalışıyor, geceleri herkes gittikten sonra ise romanlarını, hikâyelerini yazmaya koyuluyordu.

İştahlı ve zevkli bir okur olarak William Faulkner ile tanışmıştı ve ilk okuyuşta çarpılmıştı. Yine de gazetecilği geçilmesi gereken bir basamak olarak görmüyor, bu mesleğe de en az edebiyat kadar değer veriyordu.

SPOR YAZILARI VE GAZETECİLİK

Gabriel García Márquez’in gazetecilik yıllarında üzerine kalem oynattığı alanlardan biri de spordu. Politikacılar ve denizciler gibi şans onu bisikletçilerin de karşısına oturtuyordu. 1955’te Kolombiya Turu’nu baştan sona takip etmiş, sporcularla özel söyleşiler yapmıştı.

Döneminin ünlü bisikletçilerinden Ramon Hayos ile karşılaşması da o yıl gerçekleşti. Birazdan okuyacağınız yazı, Gabo’nun kaleminden çıkmış ve El Espectador gazetesinde 1955’te on dört fasikül hâlinde yayınlanan Ramón Hoyos Vallejo biyografisinin önemli bir parçasını oluşturmuştu. Yazı, Hoyos’un ağzından kaleme alınmıştı.



