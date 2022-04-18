Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu sene ilki gerçekleştirilen ve içerisinde yüzbinlerce kitabın yer aldığı Gebze Kitap Fuarı’nın açılışına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

bu sene ilki düzenlenen içerisinde yüzbinlerce kitabın ve 100'den fazla yayınevinin yer aldığı Gebze Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverler için açtı. “Güç kalemin içindedir” mottosuyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleşen fuarın açılışına il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. 24 Nisan'a kadar açık olacak olan fuarda 19 ulusal ve 101 yerel yazar, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Farklı etkinlikler yapılacak

Fuar ile Gebze’de okuma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlama gayreti ve çabası içinde olduklarını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze'de bugün ilk defa kitap fuarı açılışı yapıyoruz. 100'den fazla yayınevinin katıldığı yüzbinlerce kitabın yer aldığı bir fuar programı olacak. Aynı zamanda 120 tane her düşünce ve her platformda emek harcayan, kitap yazan, düşüncelerini ifade eden yazarlarımız da katılacaklar. Fuarda 19 konferans gerçekleşecek. Bu 120 yazar ve düşünürümüz kitaplarını imzalayacaklar. Malum Ramazan ayı içindeyiz. Hemşehrilerimizin iftardan sonra da katılım göstermelerine olanak sağlamak üzere 00.00’a kadar fuarımız ziyaretçi kabul edecek. Konferans programımız da buna göre ayarlandı. Hem gün içinde hem de iftar sonrasında ayrı ayrı konferanslarımız olacak” dedi.