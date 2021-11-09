Geçen haftanın çok okunan 5 kitabı

En çok okunan, okurlar tarafından beğenilen beş kitap...

Kitapseverler tarafından en çok sevilen, okunan çocuk, gençlik ve kültür kitapları okurların yeni gözdesi.

İşte o beş kitap...

Dünyanın En Mutlu Çocukları

Anne ve babalar, çocuklarının sokakta tek başlarına oynamalarına izin verir ve okula bisikletle gönderecek kadar çocuklarına güvenir. Uyku problemi dahi çekmeyen bu çocukların nasıl ve ne şartlar altında yetiştirildiğini, mutluluklarının sırrının ne olduğunu siz de merak ediyorsanız “Dünyanın En Mutlu Çocukları” kitabını okumanızı öneriyoruz.

Görme Biçimi Olarak Fotoğraf - Algılama ve Görüntüleme

Bir fotoğrafa baktığınız zaman ne görüyor, ne düşüyor ve ne hissediyorsunuz?Fotoğraflarınızı gören insanların nasıl tepki vermesini istiyorsunuz? Otuz yıl boyunca fotoğrafçıların bakış açılarını geliştirme ve yaratıcı bir vizyon edinmelerine yardım eden Richard D. Zakia’nın kitabı Görme Biçimi Olarak Fotoğraf, kasım ayının en çok okunan ve satılan kitapları arasında yer alıyor.

Sen Harikasın

Dr. Julia Martin Burch'ün ebeveynlere özel hazırladığı notlara da yer veren kitap,çocuklarla nasıl faydalı konuşmalar yapılabileceğini öğretiyor.

Karar Kitabı

Dünya genelinde çok satılan İletişim kitabı yazarları Mikael Krogerus ve RomanTschäppeler’in, bireylerin hem iş hem de kişisel hayatlarında kendilerine sorduklarısorulara nasıl cevaplar verilmesini gerektiğini geçtiğimiz haftanın en çok okunan kitabı Karar’da anlatıyor.

Pazarlama

Pazarlama sorunları ve araştırma uygulamaları alanında deneyimli olan Profesör Byron Sharp, hayatın içerisinden örnekler vererek stratejik ve taktiksel pazarlama eylemlerinin kanıtlarını ortaya koyarak, bunun tersinin mümkün olduğunu gösteriyor. Sharp, bu kitap sayesinde hem bilinen pazarlamanın ilkelerini öğretiyor hem de kanıta dayalı pazarlama anlayışıyla farklı ve etkili bir pazarlamanın algı kapılarını açıyor.

Ergül Tosun

Kİtap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com