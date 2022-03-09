Geçmiş yaşantılar, aşk, dostluk ve Bağ romanı

Zeynep Taşdelen Tenteoğlu, ilk kitabı Bağ ile okurlarının karşısına çıktı. Bağ, geçmiş yaşantılarının yaralarıyla başa çıkmaya çalışan iki insanın aşkını masalsı biçimde anlatıyor.

Bağ, sürükleyici bir aşk hikayesini anlatıyor. Kemal, gençlik yıllarında yaşadıklarının acısıyla ailesinden ve memleketinden kopmaya mecbur kalan, sonrasında kendine oldukça başarılı bir yol çizen zeki bir iş insanı. Yaşadığı kayıplar ve hayal kırıklıkları ise onun güçlü karakterini oluşturan temel taşlar. Mila ise küçük yaşta yalnız kalmasının getirdiği boşluğu, eğlence hayatıyla doldurmaya çalışan, aslında bu hayatın kendi istek ve hayallerine uymadığının farkına çok sonra varan iyi niyetli ve bir o kadar güzel genç bir kadın. Uğradığı büyük ihanet ise onun hayatını değiştiren dönüm noktası.

TÜRK EDEBİYATINA KATKI

Bağ, sürükleyici bir aşk hikayesini anlatıyor. Kemal, gençlik yıllarında yaşadıklarının acısıyla ailesinden ve memleketinden kopmaya mecbur kalan, sonrasında kendine oldukça başarılı bir yol çizen zeki bir iş insanı.

Yaşadığı kayıplar ve hayal kırıklıkları ise onun güçlü karakterini oluşturan temel taşlar. Mila ise küçük yaşta yalnız kalmasının getirdiği boşluğu, eğlence hayatıyla doldurmaya çalışan, aslında bu hayatın kendi istek ve hayallerine uymadığının farkına çok sonra varan iyi niyetli ve bir o kadar güzel genç bir kadın. Uğradığı büyük ihanet ise onun hayatını değiştiren dönüm noktası.





AŞK, İHANET, DOSTLUK...

Aşk, ihanet, dostluk, sadakat, aile, pişmanlık, emek gibi kavramların karakterlerin sürükleyici hayat hikâyeleri ile buluştuğu noktada; yazarın sade ve akıcı dili, bir o kadar etkileyici tasvirlere bezenmiş cümle kurguları sizler için bir nefeslik mola hazırlıyor.

Çınar’da vuku bulan hikâyeler okuyucusunu andan koparıp Bağ’ın sayfaları arasına hapsedecek.

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