Geçmişle şimdi arasında bir kitap: O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz?

Geçmişle şimdi arasında bir kitap: O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz?

Şeyma Ünal’ın ilk kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz? Küsurat Yayınları’nın öykü kitaplığında yerini aldı.

Kalbe dokunan öyküler eşliğinde çocukluğa, yetişkinliğe, aileye, hayata dair bildiklerimizin nasıl da öğretilmiş şeyler olduğu ve yaş aldıkça, benliğimizi nasıl sardığıyla yüzleşiyoruz.

Çocukken suçladıklarımıza hak veriyor, haksız olduğumuzun hissettirildiği anların öcünü alıyor, şefkatin her şeyi unutturabileceğini anımsıyoruz.

SIRA DIŞI BİR KİTAP

Geçmişi kucaklamak kimi zaman sancılı olsa da kendimize bir yıldızlı aferin veriyor, geleceği başımız dik karşılıyoruz. O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz, okuyucusunun bu yoldaki sırdaşı olmaya geliyor.

YAŞAMIN SAYFALARINI ÇEVİRMEK

Yaşamımızın sayfalarını çevirirken çocukluğumuza dair olanları koparıp bir kenara koyarız. O sayfalara yeniden bakmak uzun süre aklımıza gelmez. Oysa çocukluğumuz, bizi biz yapan anlar bütünüdür aslında. Biz ne kadar geçmişte kaldığını düşünsek de hiç beklemediğimiz bir anda çıkan rüzgâr tüm sayfaları savurur, önümüze getirir.





Sayfa: 116

UNUTTUK SANDIKLARIMIZ

Unuttuk sandığımız, şefkate ihtiyaç duyduğumuz en zayıf anları; anne-babamızla vakit geçirebilmek için beş dakikanın hesabını yaptığımız günleri; çocukluğa özgü, acımasızlığa varan umursamazlıkla bir oyunu kazanmak için gösterdiğimiz çabaları; öylesine söylesek de hâlâ içimizi kemiren o yalanı, ümidimizi hep diri tutan ufacık gülümsemeyi hatırlatır.

NOSTALJİK TINISI...

Şeyma Ünal, yaşama muzip bir kız çocuğunun gözünden baktığı kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz’in nostaljik tınısıyla dikiş tutmayan ne varsa tek tek onarıyor.

O sayfaları tekrar tekrar okudukça anlarız; çocukken kurduğumuz bağların yetişkin yaşamımızdaki yansımalarını, attığımız ilk adımları nasıl şekillendirdiğini ve o adım atma dürtümüzün nereden geldiğini...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com