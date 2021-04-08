Geçmişsin derin izleri ve Gökçukuru kitabındaki öyküler

Ramazan Güngör Gökçukuru'ndaki öykülerinde kimi zaman karakterlerini farklı diyarlar ve kültürlerde yaşadıkları yabancılaşmanın kimi zaman da gelip geçen zamanın dolayımında resmediyor.

Varoluşumuzda büyük yarılmalar yaratan anları ustalıkla yakalayıp arka planı asla ihmal etmediği fotoğraf karelerinde kristalleştiriyor.



Geçmişte kalmaya direnen çocukluklar, Avrupa'nın ortasında bir yerde kendini, kimliğini, aidiyetini sorgulayan karakterler; travmalar, yitip gidemeyen anlar ve biriktikçe biriken duygular.

HAYATA GÖLGESİNİ VURAN DENEYİMLER

Farklı zaman dilimlerine, farklı yaş dönümlerine ait, büyükşehirden taşraya, farklı dünyalarda yaşanan ve bir hayata gölgesini vuran deneyimler…

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AYNI İNSA MISIN SORUSU

"Peki sen aynı insan mısın?" sorusu geçti yıldırım hızıyla aklımdan. Her şeyin bıraktığım gibi kalmasını isteyen ben de o geçmişten neredeyse hiçbir iz taşımıyordum. Ne kafamın içindekilerin ne de üzerimdekilerin o geçmişe ait olduğunu iddia edebilirdim. Bir kök arayışıyla buraya gelip düş kırıklığına uğradığım için başkalarını mı suçluyordum? Benim ruhuma yabancılaşmış o geçmişe başkasını bekçi bırakmaya çalışmamdan öte bir anlamı var mıydı bunun gerçekten?"

RAMAZAN GÜNGÖR

YAZAR HAKKINDA...

1977'de Ordu'da doğdu. Marmara Üniversite­si'nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Çeşitli dergilerde ve internet sayfalarında öykü, şiir ve yazıları yayımlandı.

Lodos Güncesi isimli şiir kitabı 2015'te, Yalpa isimli öykü kitabıysa 2019'da h2o kitap'tan çıktı. Edebiyat, politika ve sosyal bilimler alanlarında İngilizceden çeviriler yaptı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com