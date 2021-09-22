Geçmişte bugünde, gelecekte yaşamak: Çocukluğum ve Çocuğum

Aslı Kocaeli, ikinci kitabı Çocukluğum ve Çocuğum ile hem dizimizdeki hem yüreğimizdeki yara izlerini hatırlatıyor, geçmez denen izlerin hikâyelerine şefkat beslememizi sağlıyor.

Kendi çocukluğunun yansımalarıyla çocuğunu anlamaya çalışan bir anne, tecrübeleri sayesinde sevgi dolu bir iletişime tutunuyor. Çocuklukta eksik kalan ne varsa yetişkinlikte kendini sevmekle tamamlıyor.

Anne olduktan sonra çocukluğundan beri beklediği kahramanın, kendisi olduğunu ve sihirli değneğini nihayet bulduğunu kavrıyor. Anne ile çocuk arasındaki incinir ama kopmaz bağı tüm samimiyetiyle aktarıyor.

GEÇMİŞİ KUCAKLAMAK

Hatırı sayılır kitlelere ulaşan Aslı Kocaeli’nin, "Meselemin bir türlü bitmediği çocukluğum, çocukluğumdan emanet alıp oluşturduğum anneliğim" diye anlattığı kitabı Çocukluğum ve Çocuğum ile geçmişi kucaklamaya hazır mısınız?

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com