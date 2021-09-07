Geçmişten geleceğe tarhana çorbası kitabı: Şifa Tarhana

Tarihi, tarifleri, âdetleriyle Anadolu’nun yüzlerce yıllık tarhana kültürü Şifa Tarhana adlı kitapta.

Anadolu kadınının anadan kıza, kuşaktan kuşağa aktardığı hazine değerinde tarhana tarifleri bulacaksınız içinde. Dövme ve yoğurtla yapılan ak tarhana, top tarhana, ekşi erikli, kızılcıklı, börülceli, fasulyeli, nohutlu tarhanalar, domatesli biberli pembe un tarhanaları, yaş tarhanalar…

Glütensiz tarhana, siyez unlu tarhana, damla sakızlı tarhana, çerezlik tarhana, bebek tarhanası… Çorbası, mantısı, çöreği, yemeğiyle koca bir tarhana kültürü… Bu mirası bize aktaranlar da ana kız. Hülya Duranoğlu Erol ve Işıl Erol, ninelerinden, büyüklerinden öğrendiklerini, çocuklarımız, torunlarımız da yapsın diye kayda geçirdi.

Sayfa: 328

KAYNAK ÖZELLİKTE

Kitaptaki onlarca tarifle, en meşgul anne bile evinin tarhanasını hazırlayabilir. Hem de yaz kış demeden… Elindeki tarhanayı daha güzel değerlendirebilir. Tarhananın tarihçesini, besin değerini, tarhana konulu yazılı kaynakları dâhil ettikleri bu kitap araştırıcılar için de önemli bir kaynak eser niteliğinde.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com