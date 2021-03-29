Gelecekle ilgili düşünce kitabı: 5.0 Önde Başlamak

Bizim hayalini bile kuramadığımız bir gelecek çocuklarımız için sıradan olacak diyen Levent Uysal'ın geleceği düşünmek üzerine kurulu ‘5.0 Önde Başlamak kitabı raflarda yerini aldı.

"Gelecek Aslında Her Gün Geliyor" sloganıyla öne çıkan çalışma gelecekle ilgili düşüncelerimizi masaya yatırır nitelikte.

Destek Yayınları etiketiyle raflarda yer alan ‘5.0. Önde Başlamak’, gelecek, gençlik ve liderlik kavramlarının çok boyutlu ve kapsamlı bir analizini sunuyor.

Gelecekle ilgili düşünceler, hayaller, ütopik ya da distopik yorumlar tarih boyunca tüm insanlığın sorguladığı konuların başında geliyor ve hep şu tür sorular soruyor:

Makineler insanın bir fazlalık olduğunu düşünebilir mi?

Gelecek; ütopik mi gelecek, distopik mi?

Çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlarız?

Peki, siz içinizdeki dâhiyi nasıl uyandırabilirsiniz?

Sorular çok, cevaplar ise karmaşık...

ÜRETKEN VE YARATICI BİR KİTAP

Gelecekle iddiaya girmek ise hep çok riskli. Dünün ve bugünün gelişmelerine bakıp yarınları yorumlamak insanoğlunun gelişim süresince en çok dert edindiği meselelerden.

Tüm bu tartışmalardan yola çıkarak, üretken ve yaratıcı bir gelecek tasavvur eden Uysal, eğitim alanındaki kapsamlı deneyimini kitabına yansıtmış.

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Sayfa: 184

GELECEĞİ GEÇMİŞTEN ARAMAK

Geleceğin ancak ve ancak geçmişten yola çıkarak yaratılabileceğini savunan Uysal, kitapta kendi hayatından kesitlere de yer veriyor.

İş hayatını çok küçük yaşlarda dedesinden öğrendiğini dile getiren Uysal, babasının ise eğitimci ve ‘’gelecekçi’’ olduğunu belirtirken bu farklı yönlerin kendisinde de yeşerdiğini belirtiyor.

"BU BİR 5.0 KİTABI"

Levent Uysal kitaba adını da veren 5.0 kavramının üzerinde özellikle duruyor ve şöyle diyor: "Etrafınıza bir bakın. Artık; eğitim 5.0, gelecek 5.0, toplum 5.0, insan 5.0…” var. Anlayalım; 4.0’lar bitti, 5.0 evresindeyiz. Tüm bu 5.0 olgularının temelinde ise eğitim 5.0 ve eğitimin geleceği var. Eğitimin geleceğini bu kitapta anlattık ve şunu söyledik: Geleceğin eğitimi; öğrencinin okula uyum sağlamaya çalıştığı değil, öğrenimin her öğrenciye yönelik farklılaştırılmış bir sistem içinde uyum sağladığı bir yapıya geçişiyle mümkün olacak; öğrenme kişiselleşecek ve öğrenci temelli hale gelecek; öğrenci, müfredatta daha fazla söz sahibi olacak ve kendini keşfedebilecek."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



