Gençlere okuma sevgisi kazandıran İpek Ongun'dan 'Yeni Bir Aşk'

Türk edebiyatının sevilen usta ismi İpek Ongun, yepyeni bir romanla okurlarına merhaba diyor. Ongun'un Yeni Bir Aşk romanı okurlarla buluştu.

Gençler için kaleme aldığı romanları, kişisel gelişim ve yaşama kültürü kitaplarıyla nesillerdir hem gençlere okuma sevgisini aşılayan hem de aileleriyle iletişimlerinde yol gösterici bir köprü kuran İpek Ongun’un yeni romanı Yeni Bir Aşk raflarda yerini aldı.

"Bir Genç Kızın Gizli Defteri" serisinin on üçüncü ve son romanı olan Yeni Bir Aşk, yazarın diğer romanları gibi sürükleyici hikâyesiyle gençlerin sorunlarını anlama, onlara sosyal, kültürel ve duygusal anlamda yol gösterme, ailelerine ise genç neslin bakış açısından görebilmeyi hatırlatma açısından benzersiz bir koleksiyonu tamamlıyor.

YENİ BİR AŞK

Yeni Bir Aşk’ta annesi Serra gibi yaşadığı her sevinci, üzüntüyü, heyecanı günlüğüyle paylaşan Selin artık bir lise öğrencisi. Çeşme’de geçirilen neşeli tatilin ardından yıllardır tanıdığı arkadaşlarının bildik, güvenli ortamından çıkıp yeni bir sınıfta, bilmediği öğrencilerle başladığı okul yılı onu başta tedirgin etse de ufukta içini kıpır kıpır eden ihtimaller de yok değil.

BİR SÜPRİZ...

Olgunluğu ve dürüstlüğü sayesinde hem yeni arkadaşlar edinen hem de ailesinin güvenini kazanan Selin yine doğaya, hayvanlara ve insanlara faydası olacak işler yapmanın, farkındalık oluşturmanın peşinde.

Tabii arada hayal kırıklıkları, kalp çarpıntıları ve gelecek planları her genç kız gibi onun da kafasını karıştırıyor. Ancak okulun sonunda yolunu gözleyeceği büyük sürpriz onu bekliyor.