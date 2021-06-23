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- Geoffrey Parker'ın Egemen Kentler kitabı
Geoffrey Parker'ın Egemen Kentler kitabı
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 12:40
- Güncelleme : 23.06.2021 - 12:43
Kent devletini jeopolitik bir form olarak ele alan ve kentin sürekli değişen statüsünü araştıran Geoffrey Parker bu eserinde, dünya tarihi boyunca çeşitli kentleri ve kent devletlerini inceliyor.
Platon ve Aristoteles'in mükemmel bir devlet türü olarak gördüğü Yunan polisini, Roma imparatorluk başkentini, Venedik ve Rönesans kentlerini, Alman Hanse'sini, Rus ve Baltık kentlerini derinlemesine ele alıyor
GEOFFREY PARKER
BİR GELİŞME SÜRECİ
Parke,r ayrıca erken dönem İslam toplumunda kente atfedilen politik rolü tartışıyor ve kent devletlerinin Kuzey Avrupa'da yeniden canlanmasıyla başlayan ancak ulus devletin yükselmesiyle son bulan gelişme sürecini gözler önüne seriyor.
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Sayfa: 280
GEOFFREY PARKER HAKKINDA
Birmingham Üniversitesi Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik Bölümü'nde onursal kıdemli araştırma görevlisidir. Önceki kitapları arasında Geopolitics: Past, Present and Future (Jeopolitik: Geçmiş, Bugün ve Gelecek), The Geopolitics of Domination from the Ottoman Empire to the Soviet Union (Osmanlı İmparatorluğu'ndan Sovyetler Birliği'ne Hegemonyanın Jeopolitiği), The Logic of Unity (Birliğin Mantığı) ve Power in Stone (Taştaki Güç) yer alıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com