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    George Moore'un Albert Nobbs öyküsü ilk kez Türkçede

    Yüzyıl dönümü İrlanda'sında toplumda yer edinmek için erkek kılığına bürünen bir kadının hikâyesini anlatan Albert Nobbs, ilk kez Türkçede.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 08:35
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    George Moore'un Albert Nobbs öyküsü ilk kez Türkçede

    Albert Nobbs, her yerde karşılaştığımız ve ânında unuttuğumuz insanlardan biri. Dublin'in lüks otellerinden birinde yıllardır garsonluk yaparak gözlerden uzak, sade bir yaşam süren bu orta yaşlı adamın bir sırrı vardır - aslında bir kadındır.

    ZAMANIN ÖTESİNDE BİR İÇTENLİK

    Bir gece sırrının ortaya çıkmasıyla Albert bir yandan inşa ettiği benliği korumaya çalışır, öte yandan arzularının peşinden gitmeye karar verir. George Moore'un 1918 tarihli öyküsü, cinsellik ve kimlik gibi konuları zamanının ötesinde bir içtenlikle tartışıyor.

    George Moore un Albert Nobbs öyküsü ilk kez Türkçede #1

    Sayfa: 80

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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