George Orwell’den yazarlara klişelerden kurtulun önerisi

Büyük yazar George Orwell, yazarlara kurallaştırmamaları gereken öneriler sunuyor. Murat Gülsoy’un Büyübozumu kitabının Yazarlardan Öneriler bölümünden.

Yazar Murat Gülsoy, ilk olarak 2004 yılında yayımlanan Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık kitabının on yıl sonra yapılan baskısında kitabı genişletmişti. "Kurmacanın bilinen sırlarıyla ihlal edilebilir kurallarını" ele aldığı kitaba eklediği yeni bölümler ve konulardan biri de "Yazarlardan Öneriler."

Kurmaca yazmak isteyenler için önemi ipuçları içeren bu bölüm, John Braine, John Steinbeck, George Orwell, Kurt Vonnegut, Walter Benjamin ve Oscar Wilde’ın bilgeliklerinden oluşuyor. Bugün sizlerle bu listeden Orwell’in önerilerini, Gülsoy’un yorumlarıyla birlikte paylaşıyoruz.

Günümüz dünyasını, iktidarın bireyin arzularını ve gerçekliğini nasıl kontrol edip kurduğunu anlatan modern klasiklerin başında gelen 1984 romanının yazarı George Orwell’ın "Politika ve İngiliz Dili" adlı makalesinden alınmış önerilere göz atalım...

George Orwell

"KLİŞELERİ KULLANMAKTAN KAÇINALIM"

George Orwell’ın özellikle klişelere karşı yaptığı uyarı çok yerinde. Atölyelerde sıklıkla gündemimize gelen bir konudur: Klişe kullanmaktan kaçınalım diyoruz, tamam, ama bir söyleyişin, hikâyenin, kurgunun klişe olup olmadığını nasıl anlayacağız?

BETİMLEME VE JARGON

Orwell’ın basılı olarak görmeye alıştığınız tarifi iyi bir ölçüt sayılabilir. Tabii diğer önerileri de çok yerinde. Özellikle entelektüel eğilimi ağır basan yazar adaylarında uzun, karmaşık betimleme yapma ve jargon kullanma eğilimi oluyor.

Ergül Tosun

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