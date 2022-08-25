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    George Orwell'ın çağdaş klasiği ve fırtınalar estiren romanı: 1984

    İngiliz yazar George Orwell, ülkemizde daha çok 1984 adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş bir diğer çok ünlü eseridir.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:31
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    George Orwell'ın çağdaş klasiği ve fırtınalar estiren romanı: 1984

    Doğduğunda kendisine verilen isim Eric Arthur Blair idi. Ancak biz onu George Orwell adıyla tanıdık. Orwell, yazmaya başladığı günden bu yana, yazdıklarıyla tüm dünyayı sarsan isimlerdendi.

    2 Dünya Savaşı'nı da görmüştü ve ziyadesiyle umutsuzdu. Bu umutsuzluk ya da şimdi yerine geleceği düşünmek, onun eserlerinde ön plandaydı.

    Bu kitabı yazarken Orwell, tüberküloz ile boğuşuyordu. İskoçya’da bir çiftlik evinde huzurla kurduğu cümleler yarım kalacaktı. İlk olarak 1947’de bir boğulma tehlikesi yaşadı. Bu durum hastalığını etkiledi ve sanatoryuma yatırıldı.

    Neden 1984

    Orwell, 1984 eserini yazarken olayın hangi yıllarda geçmesi gerektiğine karar veremiyordu. Aynı zamanda 1980 ve 1982 tarihlerini de düşünmüştü. Orwell, kitabının adını da “The Last Man in Europe” (Avrupa’daki Son Adam) olarak belirlemişti. Ancak yayıncısı, 1984’ü uygun buldu.

    George Orwell ın çağdaş klasiği ve fırtınalar estiren romanı: 1984 #1

    Sayfa: 152

    Romanda propoganda faaliyetleri

    Orwell, bu yapıtta, propaganda faaliyetlerini eleştiriyordu. Yazmaya başlamadan önce de BBC’de propagandist olarak çalışmıştı.  Kitaptaki Julia karakterinde Orwell'in, ikinci eşi Sonia Brownell’den ilham aldığı düşünülüyordu.

    George Orwell ın çağdaş klasiği ve fırtınalar estiren romanı: 1984 #2

    Ünün hissiyatı

    En önemlisi bu olsa gerek; Orwell, Hayvan Çiftliği ile yakaladığı ünün hissiyatını yaşasa da ömrü 1984’ün etkisini görmeye yetmedi. Orwell, 1984’ün yayınlanmasından 7 ay sonra hayata veda etti.


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