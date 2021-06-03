George Orwell'ın kitaplarını bütün yayınevleri yayınlayabilecek

İngiliz büyük romancı George Orwell'ın telif süreci 1 Ocak 2021'de son buldu. Buna göre, bütün yayınevleri yazarın eserleri basabilecek.

Hayvan Çiftliği, 1984 gibi kült kitapların yazarı İngiliz romancı George Orwell’ın eserlerinin 70 yıl süreli telif hakkı, 1 Ocak 2021’de son buldu. Dünyada ve Türkiye’de yayınevleri, yazarın varislerine telif bedeli ödemeden yayınlayabilecek, eserlerini sahne sanatlarına uyarlayabilecek.

21 Ocak 1950 tarihinde ölen İngiliz gazeteci ve romancı George Orwell'ın eserlerinin büyük çoğunluğunun, 70 yıl süren telif hakkı 1 Ocak 2021 itibarıyla son buldu.

HERKES KİTABINI BASABİLECEK

Türkiye'de ve dünyada çok sayıda yayınevi de böylelikle Orwell kitaplarını varislerine telif ödemeden ilk kez basabilmek için kolları sıvadı.