George Orwell’ın Neden Yazıyorum kitabı

George Orwell’ın Neden Yazıyorum adlı kitabında yazarlık sürecini ve daha pek çok konuyu işliyor. Kitap İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

George Orwell beş altı yaşlarından itibaren yazar olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı ilk şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere kadar götüren yazarlık yolculuğunda bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi.

"NEDEN YAZIYORUM"

“Neden Yazıyorum” bu açıdan, boş sayfanın başına geçen yalnız çocuklar, yazıya hayatını adayanlar için değerini hiç kaybetmeyen bir metin oldu. George Orwell Neden Yazıyorum’a adını veren denemesinde yazma içgüdüsünün ardındaki sebeplerin neler olabileceğini irdeliyor.

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George Orwell

KİTAPTA NE VAR

Aslan ile Tekboynuz”da savaş zamanı İngiltere’sine mercek tutuyor, Bir İdam'da Burma’da görev yaptığı dönemde idam edilen bir mahkûmu anlatıyor, “Bir Fili Vurmak”ta ise yine Burma’da saldırgan bir fili öldürmesi emredildiğinde yaşananları aktarıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com