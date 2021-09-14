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    George Orwell’in Neden Yazıyorum kitabında edebiyat üzerine yazılar

    George Orwell, Neden Yazıyorum adlı kitabında yazarlık sürecini ve daha pek çok konuyu işliyor. Kitap, İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 14:09
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    George Orwell’in Neden Yazıyorum kitabında edebiyat üzerine yazılar

    George Orwell, beş-altı yaşlarından itibaren yazar olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı ilk şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere kadar götüren yazarlık yolculuğunda bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi.

    "NEDEN YAZIYORUM"

    “Neden Yazıyorum” bu açıdan, boş sayfanın başına geçen yalnız çocuklar, yazıya hayatını adayanlar için değerini hiç kaybetmeyen bir metin oldu. George Orwell, Neden Yazıyorum’a adını veren denemesinde, yazma içgüdüsünün ardındaki sebeplerin neler olabileceğini irdeliyor.

    George Orwell’in Neden Yazıyorum kitabında edebiyat üzerine yazılar #1

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    George Orwell’in Neden Yazıyorum kitabında edebiyat üzerine yazılar #2

    George Orwell

    KİTAPTA NE VAR

    Aslan ile Tekboynuz”da savaş zamanı İngiltere’sine mercek tutuyor, Bir İdam'da Burma’da görev yaptığı dönemde idam edilen bir mahkûmu anlatıyor, “Bir Fili Vurmak”ta ise yine Burma’da saldırgan bir fili öldürmesi emredildiğinde yaşananları aktarıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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