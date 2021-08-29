Georges Perec'ten hayatın ve sanatın gerçekliğine dair iki serüven

Georges Perec'ten hayatın ve sanatın gerçekliğine dair iki serüven

Georges Perec'ten sanat dünyasının içinden, yaratıcılığın ve sanatsal özgünlüğün izini süren, polisiye tadında iki roman.

Fransız yazar Georges Perec'in en bilindik romanı hiç Kuşkusuz Kayboluş'tur. "E" harfi kullanılomadan yazılan Kayboluş, yazarın sıra dışı özelliğinden ileri gelmektedir.

Öte yandan Can Yayınları etiketiyle yazarın iki yeni kitabı daha yayınlandı.

İşte o iki kitap...

Harikalar Odası

Harikalar Odası, herkesin ilgi odağı olmasına rağmen gerçekliğinden emin olunamayan bir tablonun gizemli hikâyesini kaleme alırken, Perec'in ölümünden otuz yıl sonra bulunan Paralı Asker romanıysa sahte bir sanat eseri üreterek gerçeğin kendisine ulaşmayı amaçlayan bir adamın hikâyesini anlatıyor.

Harikalar Odası, Perec'in harika tasvirlerinin alaycı üslubuyla birleştiği, hikâye içinde hikâyelerinin tablo içinde tablolarla tamamlandığı kurmaca bir sahtecilik öyküsü.

Sayfa: 68

Paralı Asker

Hikâye bir polisiye gibi başlar: Sahte tablo ustası Gaspard Winckler, Paris'in eteklerinde bir stüdyodadır. Ellerinde finansörü Anatole Madera'nın kanı vardır. Cinayetin sebebiyse, Antonello da Messina'nın 1475 tarihli, kitaba adını veren Paralı Asker tablosudur.

Gaspard Winckler, bu tablonun bir sahtesini yaparken Louvre'daki aslına taş çıkartacak bir ustalık sergilemiştir. Peki Winckler neden bu mesleği seçmiş, bu portreye kattığı ustalıkta ne fark etmiştir? Madera'yı öldürmeyi neden bir bağımsızlık eylemi olarak görmüştür?

Sayfa: 152

İlk ve son romanı

Paralı Asker, Georges Perec'in 1960 yılında tamamladığı ilk kitabıydı. Yayıncılar tarafından reddedildikten sonra yıllarca çekmecede kalan bu kitap, Perec'in ölümünden otuz yıl sonra belgeleri arasında keşfedildi. Paralı Asker, Perec'in oyuncu kalemine yakışır bir şekilde yazarın ilk ve son romanı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com