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    Gerard Van Gemert'ın çocuk kitabı: Nefes Almadan

    Nefes Almadan mülteciler, ırkçılık, daha iyi bir yaşam umudu ve sporun birleştirici gücü hakkında sürükleyici bir hikâye.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:55
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    Gerard Van Gemert'ın çocuk kitabı: Nefes Almadan

    Joey ve arkadaşları sahada maç yaparken, tanımadıkları bir çocuk kenarda oturmuş, onları izlemektedir.

    Joey onu maça davet edince çocuğun adının Adil olduğunu, sahanın yakınındaki Sığınmacı Merkezi'nde yaşadığını öğrenirler. Çok geçmeden, Adil'in müthiş yetenekli olduğu ortaya çıkar.

    Fakat Joey'nin arkadaşlarının çoğu Adil'le ilgili önyargılıdır. Çocuğun onlarla vakit geçirmesine ve kendi futbol kulüplerinin altyapısına katılmasına sıcak bakmazlar.

    Gerard Van Gemert ın çocuk kitabı: Nefes Almadan #1

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    Sayfa: 160

    AYLAR SÜREN BİR YOLCULUK

    Joey, Adil'le arkadaşlık etmeye başlayınca, o ve ailesinin Suriye'den aylar süren yolculukları hakkında daha çok şey öğrenir ve yeni arkadaşının yaşamak zorunda kaldıklarına çok üzülür.

    Önyargıları yıkmak hiç de kolay olmayacaktır. Fakat Joey, Adil'i takıma kazandırmaya kararlıdır.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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