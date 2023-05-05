Gerçek hayattan ilham alan, okurları gerçeklerle yüzleştiren bir roman: Pusula Şaşarsa Gerçek hayattan ilham alan kitapta, sıradan bir insanın pusulası şaştığında yaşadığı çarpıcı olaylar zinciri, psikolojik roman kurgusu içinde betimleniyor.Roman, bazen ahlak ve karakter zafiyeti nedeniyle, bilerek yanlışı seçenlerin savruluş hikayesini hem düşündürücü hem de duygusal açıdan gözler önüne seriyor.

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Ülkemizin, siyasi çalkantılarla dolu bir dönemi olan 1960 ile 2000 yılları arasında İstanbul’da geçen romanda, muhtemelen okurun kendisiyle özdeşleştirmek istemeyeceği türde bir anti-kahramanın, zaman içinde yaptığı yanlışlarla tipik bir düşüş hikayesi anlatılıyor.

Pusula Şaşarsa, her insanın hayatındaki yol ayrımlarında doğru kararları vermenin önemini, yaşanmış olaylara dayanarak anlatıyor.

Kitap hayatınıza yön veren pusula bozuksa, yanlış yollara sapmak kaçınılmaz olur. İnsan karar verirken çoğu zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilse bile, bazen ahlak ve karakter zafiyeti nedeniyle, bilerek ve isteyerek yanlışı seçer, teması üzerinden okuyucuyu hem düşündürücü hem de duygusal açıdan etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

"Anlatılanların hepsi gerçek"

Pusula Şaşarsa' da bazı olayların öne çıkartılmasının sebebi tarihe not düşmek ve okuyucuya o devirdeki zamanın ruhunu hatırlatmak olduğuna vurgu yapan Selim Hacısalihzade, “Anlatılan olayların tamamı gerçek hayattan alınmıştır. Yaşadıklarım ve çevremde gözlemlediklerim ilham oldu. Kitabı yazarken romanın ana karakteri İsmail’e kâh kızdım, kâh acıdım. Umarım okuyucular ibretle okur ve doyurucu bulurlar" diyor.

Etkileyici kitap

Okuyucu ile çok yeni buluşan Pusula Şaşarsa, etkileyici karakterleri, canlı betimlemeleri ve ustalıklı anlatımıyla şimdiden beğeni toplamaya başladı. Hikâye anlatmaya olan tutkusunu romanlarına başarı ile yansıtan yazarın geçtiğimiz yıl yayınlanan Çıkış romanı da büyük ilgi görmüştü.

Yazarın kitapları, gerçek hayattan kesitlerin derin duygusal yansıması, unutulmaz karakterleri ve sayfaları çevirirken heyecan verici gerilimleriyle dikkat çekiyor.

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