Gerçekçi anlatımına karşın lirik bir atmosferde gezinen roman: Cam Kesiği

Gerçekçi anlatımına karşın lirik bir atmosferde gezinen roman: Cam Kesiği

1994, Bingöl Tepebaşı… Kendilerine, Şişe İşçileri adını veren bir grup gencin yaşamını sahici bir dille anlatan Cam Kesiği alışılmış kalıpların dışına çıkıyor.

Aileye, dostluğa ve aşka dair sorgulamalar yaparken gerçeklerle yüzleşmekten de kaçınmıyor. Gelecekle ilgili sade ama büyük hayalleri olan Bekir’in, gurur ve vicdan arasında gelip giden duygularına; atacağı her adımda hayatı değişecek olan onlarca genç insanın mücadelesine tanıklık ediyor Cam Kesiği.

Yaşamlarını değiştirmek için çabalayan gencecik insanların kesen, bir fırsat bulsalar ellerinden son hayallerini de alacak olanlar karşısında dimdik duran Bekir, istenirse o umudu yeniden yaratabileceğini haykırıyor.

ÇARPICI DİL, SAĞLAM KURGU

Şişe İşçileri’nin sendikalaşma çabası ve delicesine rekabet içindeyken birbirine tutunup zalimlere kafa tutma cesaretlerinin yanı sıra yürek burkan bir aşk, her satırda okuru da o dünyaya taşıyor.

Birbirlerine tutunarak geleceğe ve umuda inanmaya başlayan gencecik hayatlar, Cam Kesiği’nde yalın ama çarpıcı bir dille ete kemiğe bürünüyor.

Ergül Tosun

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