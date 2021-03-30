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- Gerçekle hayal muhteşem bir sonda buluşuyor: Ruhani
Gerçekle hayal muhteşem bir sonda buluşuyor: Ruhani
- Özel İçerik
- 30.03.2021 - 16:50
Adı Ruhani.
Tuhaf bir isim, evet ama seçme şansı yoktu.
Kendi tabiriyle, yeryüzünün ilk şafağından beri burada, aramızda. Her şeyi görüyor, onun için lineer bir akışı olmayan zamanda dilediğince geziyor; tıpkı söylediği gibi, "bir ileri, bir geri, daima salınımda..."
GERÇEK VE HAYAL
Salih Seçkin Sevinç, gerçekle hayali aynı havanda döverek ikisini de tanınmaz hâle getiren yeni romanında, beklenmedik bir anlatıya unutulmaz bir sonla nokta koyuyor.
HER ŞEY GÖRÜNTÜDEN İBARET
Bir bedeni yok, duvarların içinden geçebiliyor, varlığına dair en ufak bir açık vermeksizin çağları, uygarlıkları, yemek masasının başında toplanmış aileleri izliyor. Ancak eksik bir seyir bu, çünkü her şey görüntüden ibaret.
GARİP, MEKANİK CIZIRTILAR
Garip, mekanik cızırtılardan öte ne bir ses duyuyor ne de duyurabiliyor kendini. Ta ki bu uçsuz bucaksız hapishanesine gün gibi doğan, onu duyup onunla konuşan hücre arkadaşı yanına gelene dek...
Sayfa: 176
TEK MEKANDA GEÇEN FİLMLER
Bu kitabı tek mekanda geçen filmlere benzetebiliriz, bilirsiniz, o tür filmlerde yapımın bütçesi şaşaalı kostümler ya da gözünüzü alan efektlere gitmez, elde avuçta ne varsa oyunculuğa yatırılmıştır.
Salih Seçki Sevinç
MEŞHUR OLAN SONLAR
Bir de sonları meşhurdur, başından beri ustalıkla anlattığı acı-tatlı masalla sizi sarıp sarmalayan kolların birden gevşediği o baş döndürücü bitişler...
"Etrafındaki insanlar kendi evlerinde ya da kerpiçten yaptıkları mekânlarda toplaşıyor, bu duvarlar arasında çeşitli heykeller barındırıp onların önünde eğiliyor, onlarla konuşuyor, heykellerin önündeki sunaklara yemek ve içki bırakıyorlardı."
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com