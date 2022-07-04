Gerçeküstücülüğün öncü ismi Franz Kafka, 139 yaşında

Avusturya asıllı çek yazar Franz Kafka, 139 yaşında. Kafka hayatı boyunca pek çok esere imza attı. Gerçeküstücülüğün öncü adı olan Kafka, dünya edebiyatına mal olan bir yazardır.

Dünya edebiyatına verdiği değerli eserlerle bilinen Franz Kafka, gerçeküstü bir yazardır. Kafka bu doğrultuda üretmeye devam etmiştir. Ünlü edebiyatçı 139 yaşında...

Kutlu olsun...

Ünlü Yazar 3 Temmuz 1883'de Prag'da doğdu. Çek asıllı Avusturyalı yazar Kafka’nın Prag’da, 1893-1901 arasında gittiği Avusturya Lisesi, O’nun yalnızlığını ve kendi içine kapanmasını pekiştirdi.

1901’de liseyi bitirdikten sonra Prag Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’ne girdi. Ancak daha çok ilgisini çektiği için Alman edebiyatı derslerini izliyordu. 1902’de daha sonra yayıncısı olacağı Max Brod’la tanıştı.

Max Brod, Kafka’nın yaşamı boyunca ilişki kurabildiği sayılı kişiden biri oldu. Kafka’nın ölümünden sonra yakılmasını vasiyet ettiği tüm yapıtlarını Max Bord toplayıp yayınladı.



Kafka ilk eseri olan Bir Savaşın Tasviri adlı öyküsünü öğrencilik yıllarında yazdı. 1906’da hukuk öğrenimini doktora ile tamamladı ve bir yıl süren avukatlık stajını yaptı.

Max Brod

Öykülerle başlayan yazı hayatı

1907’de İş Kazaları Sigorta Şirketi’ne memur olarak girdi. Bu şirketteki iş hafif olduğu için, yazı yazmaya zaman ayırabiliyordu. Aynı yıl Taşrada Düğün Hazırlıkları adlı öyküsünü yazdı.

Büro çalışmasından sıkılıyor, kendini bu çalışma düzenine yabancı görüyordu. Çevreye yabancılaşma duygusu ilk kez Taşrada Düğün Hazırlıkları'na, beş yıl sonra da Değişim adlı öyküsüne yansımıştır.

Kafka

Gerçekliğin değişmezi

Genelde, gerçekliğin değişemeyeceğine, değişse de daha farklı olmayacağına inandığı için, siyasi gerçekler karşısında direniş göstermemiştir.

Ünlü yazar 1924 yılında hayata veda etti.