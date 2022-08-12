Gianfranco Calligarich'in kayıp başyapıtı: Kentte Son Yaz

İtalyan yazar Gianfranco Calligarich'in yıllar sonra ortaya çıkan kayıp kitabı Kentte Son Yaz eseri okurları Roma'nın tarihi derinliklerinde gezdiriyor.

Gianfranco Calligarich'in 1973'te yayınladığı ve kısa sürede kültleşen sürükleyici romanı, okurlarını 1960'ların sonlarına, Federico Fellini'nin Tatlı Hayat'ını anıştıran, adeta bir karakter gibi öne çıkan bir Roma'ya götürüyor.

Kentte Son Yaz, antikahraman Leo Gazzarra'nın usta bir kara mizahla kurgulanmış hikâyesini anlatıyor. Leo, Milano'dan Roma'ya taşınmıştır. Otuzlarının başında, aylak, toplumun birey için öngördüğü düzenli ve kurumsal yaşam biçimlerini reddeden bir karakter, bir tür tutunamayandır.

Tatlı bir hayat

Arada sırada edebiyat dergilerine yazılar yazarak ve Corriere dello Sport gazetesinde transkripsiyon yaparak üç-beş kuruş kazanır ancak tüm meteliksizliğine rağmen kentin kaymak tabakasıyla, yazar çizerlerle, sanatçılarla aynı ortamlarda bulunup tatlı hayatı da yaşar.

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Boşluğu doldurmak...

Bir partide tanışıp aşık olduğu Arianna'yla birlikte, canlılığını günün yirmi dört saati koruyan Roma'nın sokaklarını, barlarını, gözde buluşma mekânlarını, plajlarını gezer, bolca içer, arada bir içkiyi bırakır, sonra yeniden başlar. Ne var ki Leo tüm bu canlılığın ortasında içindeki boşluğu doldurmakta zorlanır.

Yazar hakkında...

Ünlü romancı, Trieste kökenli kozmopolit bir ailenin çocuğu olarak 1947'de Asmara, Güney Afrika'da doğdu. Çocukluğu Milano'da geçti, ardından Roma'ya giderek gazetecilik ve senaryo yazarlığı bölümlerinde okudu.

Gazetecilik faaliyetlerinin yanı sıra İtalyan televizyon kanalı RAI için çok sayıda başarılı senaryo yazdı. 1994'te Roma'da XX Secolo adıyla bir tiyatro kurarak oyunların senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendi.

Eserleri

1973'te yayınladığı ve kısa sürede külte dönüşen romanı Kentte Son Yaz'ın yanı sıra Posta prioritaria (Acele Posta Servisi, 2002), Premio Bagutta Ödülü'ne layık görülen Privati abissi (Kişiye Özel Uçurumlar, 2011), Principessa (Prenses, 2013), Viareggio-Rèpaci ve Fiuggi ödüllerine layık görülen La malinconia dei Crusich (Crusich Ailesinin Melankolisi, 2016), Quattro uomini in fuga (Dört Adam Firarda, 2018) ve Una vita all'estremo (Uçlarda Bir Yaşam, 2021) romanlarını yayınlandı.