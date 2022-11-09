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    Gılgamış Destanı'ndan günümüze şiirin en güzel sesleri: Şiirin Kısa Tarihi

    John Carey'in kaleme aldığı Şiirin Kısa Tarihi adlı kitap, şiirlerin ve şairlerin dünyasına mercek tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 10:33
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    Gılgamış Destanı'ndan günümüze şiirin en güzel sesleri: Şiirin Kısa Tarihi

    Edebi türlerin en önemlilerinden olan şiiri severiz, okuruz, paylaşırız. Hepimizin sevdiği şairler vardır. Peki bu şairlerin ve şiirlerine ne kadar hakimiz? John Carey'in yazdığı Şiirin Kısa Tarihi kitabı hem şiirlere hem de şairlere derinlemesine analiz ediyor.

    Bu kita sayesinde tarihin ortak değerleri olan şiirlerin bilinmeyen gerçeklerini okuyacak, şairlerin büyülü dünyasına keşfe çıkacaksınız.

    John Carey, yaklaşık dört bin yıl önce yazılmış, hayatta kalan en eski şiirlerden bugün yazılanlara kadar dünyanın en bilindik şiirlerinin ardındaki hikâyeleri anlatıyor.

    Şairler geçidi sunan kitap

    Carey, eserleriyle dünyaya bakışımızı şekillendiren Dante, Chaucer, Shakespeare, Whitman ve Yeats gibi şairleri inceliyor. Ayrıca bir şiiri en başta harika yapan şeyin ne olduğunu sorgulamaya başlayan Derek Walcott, Marianne Moore ve Maya Angelou gibi daha yeni şairlere de yer veriyor.

    Gılgamış Destanı ndan günümüze şiirin en güzel sesleri: Şiirin Kısa Tarihi #1

    Sayfa: 440

    Şiirin dünyasına ayna tutan kitap

    Hem genç hem de yaşlı okuyucular için bu kısa tarih, dünyadaki şiirlerin zenginliğine ve onları daha da cazip kılan anlaşılması zor niteliğe ışık tutuyor.


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