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- Girişimci ve milyarder Bill Gates'ten yeni yıl için beş kitap önerisi
Girişimci ve milyarder Bill Gates'ten yeni yıl için beş kitap önerisi
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 14:41
Amerikalı milyarder ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük özelliği çok kitap okuması... Gates, yılın belli dönemlerinde sadece kitap okumak için kendine zaman ayırırken; aynı zamanda okuduklarını da tavsiye etmeyi unutmuyor.
İşte ünlü iş insanının tavsiye ettiği kitaplar...
Yaban Diyarlardaki Yabancı
1961 yılında yayınlanan bu bilmkurgu romanı Gates'in ilk tavsiyesi..
Surrender: 40 Songs, One Story - Bono
Dünyaca ünlü müzik grubu U2'nun vokalisti Bono'nun kendi hayat hikayesini anlattığı bu kitapta, ünlü müzik isminin bilinmeyenlerini okuyacaksınız.
Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln
Bill Gates'in tavsiye ettiği bir diğer kitap ise ABD Başkanlığı yapan ve öldürülen Abraham Lincoln'u anlatan eserdir.
The Inner Game of Tennis
Tenis oynamasıyla bilinen Bill Gates'in önerdiği bir diğer kitap ise, Timothy Gallwey'in tenise dair bilgiler içeren kitap...
Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements
Bill Gates'in önerdiği son kitap ise; İngiliz yazar ve kimyager Paul Strathern'ün yazdığı Mendeleyev'in Rüyası...