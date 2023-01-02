Girişimci ve milyarder Bill Gates'ten yeni yıl için beş kitap önerisi

Girişimci ve milyarder Bill Gates'ten yeni yıl için beş kitap önerisi

Amerikalı iş insanı ve girişimci Bill Gates, çok kitap okumasıyla biliniyor. Gates, yeni yılda beş kitap önerisinde bulundu.

Amerikalı milyarder ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük özelliği çok kitap okuması... Gates, yılın belli dönemlerinde sadece kitap okumak için kendine zaman ayırırken; aynı zamanda okuduklarını da tavsiye etmeyi unutmuyor.

İşte ünlü iş insanının tavsiye ettiği kitaplar...

Yaban Diyarlardaki Yabancı

1961 yılında yayınlanan bu bilmkurgu romanı Gates'in ilk tavsiyesi..

Surrender: 40 Songs, One Story - Bono

Dünyaca ünlü müzik grubu U2'nun vokalisti Bono'nun kendi hayat hikayesini anlattığı bu kitapta, ünlü müzik isminin bilinmeyenlerini okuyacaksınız.

Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln

Bill Gates'in tavsiye ettiği bir diğer kitap ise ABD Başkanlığı yapan ve öldürülen Abraham Lincoln'u anlatan eserdir.

The Inner Game of Tennis

Tenis oynamasıyla bilinen Bill Gates'in önerdiği bir diğer kitap ise, Timothy Gallwey'in tenise dair bilgiler içeren kitap...

Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements

Bill Gates'in önerdiği son kitap ise; İngiliz yazar ve kimyager Paul Strathern'ün yazdığı Mendeleyev'in Rüyası...