Gitme ve kalma eyleminde yaşam yolculuğu: Transit Yolcular

Yazar Müge İplikçi'nin yeni kitabı Transit Yolcular, kitap raflarındaki yerini alarak okurlarla buluştu.

Çağdaş edebiyatın usta yazarlarından Müge İplikçi, bu kitabında gitme ve kalma eylemini, yaşam yolculuğunu kurguyla harmanlıyor.

Öykülerinde yazgılarından kaçmaya çalışan sıra dışı kadınları ele alırken aynı zamanda bu ortak mücadeleden doğan dayanışmalarını zarif bir kalemle anlatıyor.

Birbiriyle bağlantılı olan bu hikâyeler, kesişen ve iç içe geçen hayatlar ayrılıp birleşen tren rayları gibi önümüze seriliyor.

Sayfa: 168

"GİTMEMEK BİR OYUNDUR"

"Bütün yolculukların bir oyun ve hareket etmek fiiline endeksli bir macera olduğuna inanıyorsanız, gitmemenin de aynı dokuya sahip olduğunu keşfedersiniz kısa bir süre sonra. Gitmemek de bir oyundur aslında, içinde hareket etmek yerine durmak fiilini barındıran."

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