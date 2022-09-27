Gizemi son sayfaya kadar devam eden kitap: Kayıp Dağın Zirvesi

Gizemi son sayfaya kadar devam eden kitap: Kayıp Dağın Zirvesi

Yazar Gökhan Yıldız'ın kaleme aldığı Kayıp Dağın Zirvesi, temposundan ve macerasından ödün vermiyor. Kitap, gizemli içeriyle öne çıkıyor.

İnsanlık tarihinin başından beri aranan Nuh’un Gemisi’nin, başka bir evrenden bizim evrenimize gönderilmiş hikayesini anlatan Kayıp Dağın Gemisi aynı zamanda gizli bir Türk örgütü ve okülist Tapınak Şövalyeleri’yle birlikte Piri Reis’in haritasının kayıp parçalarının peşine düşüyor.

Sayfa: 488

Şifreli maceralar

Bilimsel ve paranormal olayların beraber ilerlediği, sıradışılığın sıradanlaştığı bu hikâyede Türk topraklarının altında gömülü duran gizli sırları anlatan Gökhan Yıldız; Atlantis, Mu kıtası ve Hyberborea gibi eski uygarlıkların izinde, çözülmesi gereken şifrelerin peşinde bir maceraya atılıyor.