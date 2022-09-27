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    Gizemi son sayfaya kadar devam eden kitap: Kayıp Dağın Zirvesi

    Yazar Gökhan Yıldız'ın kaleme aldığı Kayıp Dağın Zirvesi, temposundan ve macerasından ödün vermiyor. Kitap, gizemli içeriyle öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 08:57
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    Gizemi son sayfaya kadar devam eden kitap: Kayıp Dağın Zirvesi

    İnsanlık tarihinin başından beri aranan Nuh’un Gemisi’nin, başka bir evrenden bizim evrenimize gönderilmiş hikayesini anlatan Kayıp Dağın Gemisi aynı zamanda gizli bir Türk örgütü ve okülist Tapınak Şövalyeleri’yle birlikte Piri Reis’in haritasının kayıp parçalarının peşine düşüyor.

    Gizemi son sayfaya kadar devam eden kitap: Kayıp Dağın Zirvesi #1

    Sayfa: 488

    Şifreli maceralar

    Bilimsel ve paranormal olayların beraber ilerlediği, sıradışılığın sıradanlaştığı bu hikâyede Türk topraklarının altında gömülü duran gizli sırları anlatan Gökhan Yıldız; Atlantis, Mu kıtası ve Hyberborea gibi eski uygarlıkların izinde, çözülmesi gereken şifrelerin peşinde bir maceraya atılıyor.


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