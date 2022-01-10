Gizemli geçitlerde nefes kesen bir macera: İstanbul’un Kayıp Mührü

Dünyanın Uyanışı serisinin yazarı Şengül Boybaş’tan nefes kesen yepyeni bir macera İstanbul’un Kayıp Mührü roman kitaplığındaki yerini aldı.

Üzerinde yürüdüğümüz toprakların, belki de her gün önünden geçtiğimiz tarihi eserlerin ardında aslında tahmin bile edemeyeceğimiz büyük sırlar gizlidir.

Şengül Boybaş, bu kez kalemini yüzyıllar boyu şairlere ilham olmuş, defalarca kuşatılmış, imparatorlukların gözbebeği, efsanelerle örülü şehir İstanbul’a çeviriyor ve şehrin görkemli sembollerinden Kız Kulesi’nin altında yatan ölümcül Sır’ı açığa çıkarıyor...

Londra’dan İstanbul’un gizemli geçitlerine uzanan nefes kesici bu maceranın ardında ise aşk, tutku, tarih, ezoterizm, gizem ve heyecan gizli.

KAYIP MÜHRÜN PEŞİNDE

Şengül Boybaş, İstanbul’un Kayıp Mührü ile okurlarına, Londra’dan İstanbul’un gizemli geçitlerine uzanan, nefes kesici bir maceranın anahtarını uzatıyor! Bu anahtarla aşk, dostluk, tutku, tarih, ezoterizm ve heyecan dolu bir serüvene çıkacaksınız.

Efsanelerle örülü ölümsüz şehir İstanbul’un büyüsüne kapılmaya, kayıp mührün peşine düşmeye hazır mısınız?