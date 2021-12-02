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    Göbeklitepe Muhafızı'nın yazarından: İstanbul'un Hayaletleri

    Göbeklitepe Muhafızı kitabının yazarı Yonca Eldener’in yeni romanı İstanbul’un Hayaletleri, yepyeni bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 12:59
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    Göbeklitepe Muhafızı'nın yazarından: İstanbul'un Hayaletleri

    İstanbul’un Hayaletleri’nde eşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Esra, kaybolan bir yüzüğün peşinde İstanbul’un görünmeyen yüzüne tanık oluyor. Esra, her ne kadar uzak durmaya çalışsa da yüzüğün gerçek sahibi Gabriel bir şekilde hayatına girecek ve genç kadın İstanbul’un yer altına, yer üstüne, parlak mekânlarına, köhne sokaklarına, dehlizlerine girip görünen yüzünün arkasındaki kirli oyunlara tanık olacak ve bizi de tanık edecektir.

    İstanbul’un Hayaletleri, adıyla müsemma bir şekilde İstanbul’un bütün yüzlerini, yaşayan yaşamayan karakterlerini, binlerce yıllık hikâyesini bize soluk soluğa bir kurguyla anlatıyor.

    İSTANBUL'UN KADİM GELENEĞİ

    Esra, Gabriel, büyükşehir belediye başkanı ya da bir başkası… Hep oldu, hep olacak. İstanbul ise o kadim ve görkemli tarihine yenilerini eklemekten geri durmayacak…

    Göbeklitepe Muhafızı nın yazarından: İstanbul un Hayaletleri #1

    "GİZLİ AŞKLARIN DÜNYASI..."

    Bu koca şehrin binlerce yıllık hikâyesini soluk soluğa bir kurguyla anlatan Yonca Eldener yeni kitabı ile ilgili, "Geçmişi ve gizemi olan coğrafyaları yazıyorum. Bu kez İstanbul’dayız. Kapalıçarşı’yı, su sarnıçlarını ve köle pazarlarını keşfe çıkacağız. İstanbul’un Hayaletleri arasına karışarak evsizlerin, ötekilerin ve gizli aşıkların dünyasına dalacağız.” yorumunda bulunuyor.

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

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