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    Gogol'un güldürü eseri: Müfettiş

    Rus yazar Nikolay Gogol, Müfettiş adlı kısa oyununda, dönemin Rus toplumunun ve devlet yapısını alaycı bir dille anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 14:52
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    Gogol'un güldürü eseri: Müfettiş

    Gogol’ün, dönemin yozlaşan bürokrasisine serzenişte bulunan Puşkin’in sözlerinden esinlenerek yazdığı, resmî kurumların çatıları altında gayriresmi durumların yaşandığı bir güldürü Müfettiş.

    Çarın ıslahat planları gereği teftişler artırılınca adeta birer tanrıya dönüşen müfettişler, bürokrasinin kaderini belirlemeye başlar. Kimi fırsatçıların bu durumu fark etmesiyle, gerçek bir müfettiş olmak ya da yalnızca müfettişe benzemek arasında bir fark kalmaz.

    Gogol un güldürü eseri: Müfettiş #1

    Sayfa: 158

    MÜFETTİŞ

    Kentteki iyi giyimli, zengin bir toprak ağasının kumarbaz oğlunu müfettiş sanan kaymakam, posta müdürü, memurlar ve kent sakinleri, teftiş etmekle uzaktan yakından alakası olmayan bu adama ikramlar, hediyeler yağdırmaya başlar. Sözde müfettişe de durumun keyfini sürmek kalır...

    BİR BAŞYAPIT

    Çarlık Rusya’sını sarsan Müfettiş, Gogol’ün kariyeri için kısa vadede bir tehdit, uzun vadede bir başyapıt haline geldi.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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