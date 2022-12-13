Gökçen Erdoğan Utanç adlı kitabıyla kadın hikayelerini anlatıyor

Doç. Dr. Gökçen Erdoğan Utanç adlı kitabıyla Türkiye’de kadın olmanın pek çok farklı açıdan portresini çiziyor.

Ülkemizde son zamanlarda daha görünür hale gelmeye başlamış olsa da kadınların gerek aile gerekse toplum içinde mücadele etmek zorunda kaldıkları zorluklar çok fazla…

Erken yaşta zorla evlendirilen, aile içi şiddetten kaçmak için kendinden yaşça büyük bir adamın peşine takılıp giden, varoluşunu yalnızca annelik kimliğiyle anlamlandırabileceğini sanan ya da anne olmaktan kaçmak için her yolu deneyen, maruz kaldığı zorbalıklara rağmen affeden ve daha nice hikâyede başrol olan kadınlar…

Kadının kaleminden kadın hikayeleri

Tüm hikayelere ve çok daha fazlasına en yakından tanık olan başka bir kadının kaleminden satırlara döküldüler. Doç. Dr. Gökçen Erdoğan Utanç adlı kitabıyla Türkiye’de kadın olmanın pek çok farklı açıdan portresini çiziyor.

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Varoluşu kutlamak

Varlığını kabullenmekten, isteklerini yaşamaktan, kimliğinden utanan kadınlardan kendini seven, dünyaya iyi şeyler bırakmaya çabalayan, varoluşunu kutsayan kadınlara dönüşen kişilerin örnek hikayeleriyle umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğinin altını çiziyor.

Gökçen Erdoğan kitabını şu sözcüklerle anlatıyor; "Utancın kucağında kaybolan, susmak zorunda kalan hatta bırakılan tüm insanlar ve yaşamlar için... Bir ümit ışığı ve bir çıkar yol için... Anlamanın ve anlatmanın gücüne inanmak ve inandırmak için... Tüm kalbimle ve yetmeye çabalayan sözcüklerimle..."