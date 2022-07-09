Görmezden gelinenlere ayna tutulan roman: Annemin Bilmediği Her Şey

Görmezden gelinenlere ayna tutulan roman: Annemin Bilmediği Her Şey

Kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Arda Erel, bir adamın kendini arayışını ele aldığı yeni romanı Annemin Bilmediği Her Şey...

Arda Erel, yeni romanı Annemin Bilmediği Her Şey'de aile kavramı, sosyal statü, ötekileştirilmek, yok sayılmak, kendine yabancılaşmak, çaresiz hissetmek, benliğini yitirmek gibi insanın kaybolmaktan korkarak halının altına süpürdüğü sorunları konu alıyor.

Arda Erel, Annemin Bilmediği Her Şey ile bir adamın kendini bulmaya çalışmasının izinde kolektif ve bireysel hafızayı, toplumsal sorunları, aile olmayı, sosyal statüleri, baskıları, ötekileştirilmeyi, yok sayılmayı, yalnızlaştırılmayı, kendine yabancılaşmayı derinlemesine sorguluyor. Şimdi ezberlerinizi unutun; bu kitap, tüm bildiklerinizi yeni baştan yazmaya geliyor…

İnsana, en insanî olana ayna tutan Arda Erel, Annemin Bilmediği Her Şey romanında örtbas edilen ne varsa bulup çıkarırken, bunları kelimelerle ince ince işliyor.

Okurlarını sonu kaybolmaya değil, kendini bulmaya çıkan bir yolda derinlemesine sorgulatan Annemin Bilmediği Her Şey” toplumsal baskılara ve insana dayatılan tüm zorbalıklara da bir başkaldırı romanı olarak okurlarının karşısına çıkıyor.

Katmanlı bir metin

İnkılâp Kitabevi imzası taşıyan Annemin Bilmediği Her Şey alt metni oldukça katmanlı olan, aynı zamanda yer yer yazarının yaşamından da izler taşıyan, görmezden gelinenlerin gün yüzüne çıkarıldığı bir eser sunuyor.

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Sessiz çığlık etkisi

Arda Erel, sessiz bir çığlık etkisi yaratmayı hedefleyen “Annemin Bilmediği Her Şey” romanıyla varlığı kabul edilmek istenmeyenlere ışık tutarken, çoksesli bir koronun izlerini edebî diliyle dokuyarak okurlarının beğenisini kazanmayı bekliyor.