Göz tembelliğine karşı kitap okuyun tavsiyesi

Amerikan bilim insanları, özellikle çocuklarda erken yaşta başlayan göz tembelliğine karşı kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Günde 50-60 sayfa kitap okumak, göz tembelliğinden koruyor. Geçtiğimiz yıllarda Amerika'da yapılan bilimsel bir araştırmaya göre; erken yaşlarda başlayan göz tembelliğiyle düzenli kitap okuyarak başa çıkılabilir.

Gözler sürekli yazı ve harfleri gördüğü için bir süre sonra bu gözlerde sıradan bir işlem haline geliyor ve diğer rafahtsızlıkları da önlüyor.

KİTAP OKUMAK GÖZÜ BOZMAZ

Araştırmanın bir diğer boyutu ise kitap okuyanın gözlerinin bozulması. Uzmanlar, bunun mükün olmayacağını ve kitap okumanın gözü bozmayacağı konusunda hemfikir.