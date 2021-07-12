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    Gregor von Rezzori ilk defa Türkçede

    İngiliz yazar Gregor von Rezzori'nin Sadakat kitabı, ilk defa Türk okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:53
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    Gregor von Rezzori ilk defa Türkçede

    Unutulmuş bir modern ustadan mücevher niteliğinde bir hikâye: Sadakat. Çok geçmeden tüm dünyaya yayılacak karanlığın sinmeye başladığı caddelerde, salonlarda ve davetlerde bir genç kuşağın masumiyetini kaybedişinin hikâyesi.

    Elie Wiesel'ın deyimiyle günümüzün sorunlarını usta bir hikâyecinin tekinsiz ve muhteşem büyüsüyle anlatan Gregor von Rezzori'nin kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı Sadakat, aileden öğrenilmiş bir faşizmin günlük hayata nasıl yerleştiğine dair bir anlatı.

    Gregor von Rezzori ilk defa Türkçede #1


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